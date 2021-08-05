26.85 / 27.05 31.70 / 32.02
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Підвищення тарифів «на світло» перенесено на нову дату, — ЗМІ

18:57 5 серпня 2021
свет

У поточному році в Україні вже кілька разів переносили дату введення нових тарифів на електроенергію. Тепер в Кабміні обговорюється пропозиція продовжити постанову, яка регулює роботу учасників ринку, до 30 квітня 2022 року (спочатку документ повинен був залишатися в силі до 30 вересня 2021), повідомляє НВ. Тобто введення нових тарифів можуть перенести на весну наступного року.

Постанову, про яку йдеться, було прийнято в 2019 році, і кілька разів термін дії подовжували. Документ покладає спеціальні зобов'язання на учасників ринку електроенергії. У нормативно-правовому акті встановлюється ціна, за якою має відпускати електроенергію компанія «Укргідроенерго». Також наводиться формула розрахунку ціни для побутових споживачів і тарифи, зафіксовані станом до 31.08.2021 (1,68 грн за 1 кВт-год). Пропонується, щоб такий механізм залишався в силі як мінімум до листопада 2021-го.

Нагадаємо, термін дії старих тарифів на світло спочатку був продовжений до 1 липня, потім до 1 серпня, а тепер до вересня. Тарифне питання буде обговорюватися на засіданні РНБО і імовірно до 24 серпня буде остаточно врегульовано. Якщо раніше йшлося про те, що потрібно уникнути підвищення цін на електроенергію, то тепер формулювання стали більш обережними. Прес-секретар президента говорить, що в планах — уникнути різкого зростання тарифів.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» директор «Волиньелектрозбуту» Дмитро Іванов висловив упевненість, що уникнути подорожчання електроенергії для населення не вдасться. «Більш дешевої електроенергії для населення, ніж в Україні, немає в усьому світі. Можливо, ви чули про дешевий сир в мишоловці? Це про нас», — говорить експерт.

Фото https://ua.depositphotos.com/

222

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Крокодил

Відпочинок зіпсований остаточно: в Кирилівку повернулися медузи, а на Арабатці з'явився крокодил

Віктор Романенко

«Отримав вже понад 100 тисяч»: історія про те, як домогтися в суді підвищення пенсії

Лічильник

За електроенергію доведеться платити більше: у Зеленського розповіли, коли оголосять нові тарифи

грін грей

Скандал із Green Grey вийшов на новий рівень: всі подробиці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.