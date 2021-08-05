У поточному році в Україні вже кілька разів переносили дату введення нових тарифів на електроенергію. Тепер в Кабміні обговорюється пропозиція продовжити постанову, яка регулює роботу учасників ринку, до 30 квітня 2022 року (спочатку документ повинен був залишатися в силі до 30 вересня 2021), повідомляє НВ. Тобто введення нових тарифів можуть перенести на весну наступного року.

Постанову, про яку йдеться, було прийнято в 2019 році, і кілька разів термін дії подовжували. Документ покладає спеціальні зобов'язання на учасників ринку електроенергії. У нормативно-правовому акті встановлюється ціна, за якою має відпускати електроенергію компанія «Укргідроенерго». Також наводиться формула розрахунку ціни для побутових споживачів і тарифи, зафіксовані станом до 31.08.2021 (1,68 грн за 1 кВт-год). Пропонується, щоб такий механізм залишався в силі як мінімум до листопада 2021-го.

Нагадаємо, термін дії старих тарифів на світло спочатку був продовжений до 1 липня, потім до 1 серпня, а тепер до вересня. Тарифне питання буде обговорюватися на засіданні РНБО і імовірно до 24 серпня буде остаточно врегульовано. Якщо раніше йшлося про те, що потрібно уникнути підвищення цін на електроенергію, то тепер формулювання стали більш обережними. Прес-секретар президента говорить, що в планах — уникнути різкого зростання тарифів.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» директор «Волиньелектрозбуту» Дмитро Іванов висловив упевненість, що уникнути подорожчання електроенергії для населення не вдасться. «Більш дешевої електроенергії для населення, ніж в Україні, немає в усьому світі. Можливо, ви чули про дешевий сир в мишоловці? Це про нас», — говорить експерт.

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