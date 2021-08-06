«Космічні» платіжки за комуналку: українців чекає суттєве зростання тарифів на тепло і воду

В Україні очікується підвищення цін на ряд комунальних послуг, зокрема на гарячу воду і централізоване опалення. Як вже пояснювали економісти НБУ, це пов'язано з майбутнім подорожчанням електроенергії, а також з підвищенням вартості газу. Учасники ринку вважають, що перегляд тарифів на опалення і гарячу воду вже давно актуальний, оскільки показники не коригувалися з 2020 року. У профільній асоціації побоюються, що тарифи можуть стати дорожче на 70%.

Основним чинником, який штовхає тарифи вгору, є подорожчання газу. Як повідомив «ФАКТАМ» голова правління Харківської ТЕЦ-5 Олександр Минкович, вартість опалення і гарячого водопостачання на 50−80% залежить від ціни на блакитне паливо.

В міжгалузевий асоціації «Укртеплокомуненерго» кажуть, що вже зараз постачальники послуг змушені закладати в тариф дорогий газ по 10 тис. гривень за кубометр. Залімітованих обсягів дешевого газу не вистачає, доводиться враховувати ціну від «Нафтогаз Трейдинг», а вона за місяць зросла з 12 тис. грн/куб до 15 тис. грн за куб.

«Якщо ціна газу і надалі буде зростати, теплокомуненерго будуть змушені коригувати тарифи в бік збільшення. Вже сьогодні можна прогнозувати зростання на 15−70%», — зазначив віце-президент Міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго» Сергій Дунайло.

Незалежний експерт кандидат економічних наук Олександр Хмелевський раніше підрахував, що саме лише подорожчання газу може підняти ціни на опалення і гарячу воду на 30−40%. Введення нових тарифів можна відтермінувати, але уникнути неможливо, оскільки єдина альтернатива — відмова від ринку газу і повернення до повного державного регулювання тарифів.

Нагадаємо, про можливі проблеми з опаленням узимку попередило ще й Міністерство енергетики. Запаси палива на ТЕС втричі менше, ніж роком раніше. Потрібне оперативне поповнення ресурсів для стабільного проходження опалювального сезону.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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