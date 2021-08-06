Добровільне декларування доходів з 1 вересня: в НБУ роз'яснили, кому і як потрібно буде заплатити

Напередодні запуску в Україні «податкової амністії», яка триватиме з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року, в Нацбанку України визначили порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання для одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Як уточнили в НБУ, рахунки будуть в національній та іноземних валютах. Також передбачений механізм для прийому банківських металів (з фізичним їхнім постачанням).

«Декларант відкриває у банку спеціальний рахунок і вносить на нього готівкові кошти, банківські метали через операційну касу банку за заявою на переказ готівки, а в реквізиті «Призначення платежу / зміст операції» відзначає «добровільне декларування», — повідомляють в Нацбанку.

Після підтвердження джерел походження коштів, банківських металів декларант має право:

перерахувати кошти, банківські метали на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий в банку України;

або зняти кошти, банківські метали та закрити спеціальний рахунок;

або подати у банк заяву і використовувати в подальшому цей рахунок як звичайний поточний рахунок фізичної особи, відкритий для власних потреб.

Дане положення вступає в силу з 1 вересня 2021 і діє до 1 вересня 2022 року.

Інформацію про те, які цінності та майно, у тому числі й нерухомість, потрібно декларувати, а які — ні, читайте в матеріалі на сайті «ФАКТІВ».

Нагадаємо, що глава фінансового парламентського Комітету Данило Гетманцев заявив, що Кабмін готується подати до Верховної Ради проект закону, який передбачає непрямі методи податкового контролю. За його словами, якщо людина не зможе пояснити, звідки в неї гроші на придбання цінного активу або показати декларацію про амністію, вона буде змушена доплатити податок.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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