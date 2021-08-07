Як в Україні зміниться мінімальна пенсія за віком: в мережі показали розрахунки

В Україні очікується поетапне зростання мінімальної пенсії за віком — до 2024 року виплати мають зрости тричі. У 2022 року вони складуть 2093 гривень, а вже в 2024 році — 2403 гривень.

Станом на 1 липня 2021 року мінімальну пенсію (вона відповідає прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а це 1 854 гривні) отримували 1,163 млн українців, нагадують Факти ICTV.

Хто має право на мінімальну пенсію за віком

З 1 січня 2018 року українцям, яким виповнилося 65 років (при наявності страхового стажу у чоловіків 35 років, а у жінок — 30 років) мінімальна пенсія за віком встановлюється в розмірі не менше 40% мінімальної заробітної плати. Однак з 1 квітня 2021 року в Україні жінкам підвищили пенсійний вік до 60 років. Тому в 2021 році і жінкам, і чоловікам для виходу на пенсію потрібно мати вже 28 років страхового стажу.

Наприклад, якщо жінці в 2021 році виповнилося 60 років, але у неї немає 28 років страхового стажу, право на пенсію вона отримає в 63 роки за наявності більше 21 року страхового стажу, або в 65 років — при наявності понад 15 років страхового стажу.

У разі відсутності необхідного страхового стажу для призначення пенсії людина може звернутися в органи соціального захисту населення для призначення спеціальної грошової допомоги.

У той же час в Пенсійному фонді запевняють, що в разі збільшення прожиткових мінімумів для різних категорій населення пенсії перерахують.

«В результаті перерахунку збільшаться мінімальні і максимальні розміри пенсій, розміри встановлених надбавок до пенсій, підвищень пенсій за особливі заслуги, щомісячної державної адресної допомоги та інших виплат, розміри яких визначаються з розміру прожиткового мінімуму», — повідомила Фактам ICTV заступник директора департаменту — начальник управління методологічного забезпечення Пенсійного фонду Світлана Шута.

Нагадаємо, вже з 1 вересня пенсії в Україні будуть платити по-новому.

Фото Pixabay

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