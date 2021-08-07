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Півмільйона українців можуть залишитися без пенсії: в Кабміні придумали, як їм допомогти

10:50 7 серпня 2021
Півмільйона українців можуть залишитися без пенсії: в Кабміні придумали, як їм допомогти

Міністерство соціальної політики розробляє законопроект, який дозволить нараховувати страховий стаж українцям, які працюють в тіньовому секторі економіки, тобто не працевлаштованим офіційно. Як повідомила міністр Марина Лазебная в ефірі телеканалу Україна 24, на сьогодні як мінімум 500 тисяч людей не мають необхідні 15 років стажу, які дозволять їм піти на пенсію в установленому віці.

«Ми над цим працюємо. Ми розробили законопроект і відправили його на експертизу в Міжнародну організацію праці, і будемо просувати його далі, тому що чим більше людей залучено в систему соціального страхування, чим більше їх працює, тим більше вони мають права на гідну пенсію», — заявила міністр.

Вона також вказала, що крім тіньової економіки, в Україні також поширена так звана неповна зайнятість, що позбавляє значну кількість людей виплат при досягненні пенсійного віку.

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Наразі проблему вирішують адміністративним шляхом — з 1 липня в Україні стартували масштабні перевірки бізнесу на предмет дотримання трудового законодавства. Серед підстав для проведення такої перевірки:

  • кількість працівників не відповідає обсягам виконаних робіт;
  • роботодавці не подають до Пенсійного фонду відомості про прийом на роботу співробітників;
  • відбувається різке (на 20% і більше) зростання кількості співробітників, які працюють неповний робочий день;
  • фізособи працюють за цивільно-правовим договором з одним роботодавцем більше року;
  • у роботодавця 30% і більше співробітників працюють за цивільно-правовими договорами;
  • протягом року було скорочено 10% і більше персоналу.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає Україну найбіднішою державою Європи, які мають найбільшу в Європі тіньову економіку.

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