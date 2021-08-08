Податок на цінні покупки вводити не будуть: стало відомо, як буде працювати механізм контролю над витратами громадян

Податкова отримає право цікавитися доходами будь-якого громадянина. Коли глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев заявив про те, що Кабінет міністрів України планує внести до Верховної Ради законопроект про непрямі методи податкового контролю, деякі експерти порахували його слова як намір уряду ввести податок на покупки, які були придбані на кошти, отримані з непрозорих джерел. Тому парламентарій був змушений пояснити в своєму Facebook, що нові податки вводитися не будуть.

«Ніхто не збирається вводити жоден новий податок на жодні покупки. Йдеться лише про ініціативу Кабміну, яка передбачає реалізацію непрямого контролю за доходами та витратами. Доплачувати потрібно буде лише за витрати, за якими платник не зможе підтвердити походження. Якщо у вас немає тіньових доходів, або ви скористалися амністією, то вам не доведеться в майбутньому доплачувати», — пояснив нардеп.

При цьому він ще раз повторив аргумент про те, що законопроект про так звані непрямі методи податкового контролю передбачає, що податкова зможе запитати про походження грошей на придбання цінного активу. І якщо людина не зможе відповісти або показати декларацію про амністію, то буде змушена доплатити податок на витрати, які не може пояснити.

Нагадаємо, що 15 липня 2021 року Рада прийняла закон про детінізацію доходів і підвищення податкової культури громадян шляхом добровільного декларування активів і сплати одноразової збору в бюджет. «За» проголосували 243 народних депутата при необхідних 226. Більшість голосів (215) дала фракція «Слуга народу». Президент України Володимир Зеленський підписав його 19 липня, через два дні закон вступив у силу.

Закон передбачає проведення одноразового спеціального добровільного декларування активів фізичних осіб в період з 1 липня 2021-го по 1 липня 2022 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

275

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter