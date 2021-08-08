Більшість українців упевнені, що при наявності у них великого стажу вони можуть розраховувати на гідну винагороду при виході на заслужений відпочинок. На жаль, це не завжди так, пояснює Сергій Коробкін, незалежний консультант для видання «Пенсійний кур'єр».

Як приклад одного з таких випадків він наводить лист Володимира Грібакіна з Києва.

«Я народився в 1934 році. Колишній офіцер, підполковник-інженер. Маю 26 років військової вислуги і ще 35 років трудового стажу, в основному на заводах. Всього — більше 60 років стажу. З приводу розміру пенсії я писав лист в Секретаріат президента. Прийшла відповідь, що отримувати дві пенсії мені не належить. Може, з таким стажем все-таки повинна бути підвищена пенсія? «, — запитує пенсіонер.

У своїй відповіді експерт пояснює, що, як правило, листи, адресовані до вищих органів влади, пересилаються за належністю в інші інстанції в залежності від суті питання. Листи, що стосуються пенсії, можуть пересилатися в Міністерство соціальної політики, до Пенсійного фонду України або взагалі в обладміністрації, або обласні Пенсійні фонди. До перших осіб держави такі листи доходять у виняткових випадках. І навіть якщо б такий лист прочитав сам президент, то йому не під силу миттєво виникнути в пенсійне законодавство і тим більше його змінити.

В даному випадку можна тільки констатувати, що людина має право тільки на один вид пенсії — на свій вибір. Навіть незважаючи на те, що у неї є право і на пенсію за вислугу років відповідно до норм Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», і на звичайну пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування «. Але вибрати він може тільки один вид пенсії, який є найбільш вигідним. Іншого чинним законодавством не передбачено.

«По-людськи ми розуміємо, що своєю службою і своєю працею ви дійсно напрацювали фактично на подвійну пенсію. Але, на жаль, при розрахунку військової пенсії цивільний стаж не враховується. Зате при розрахунку звичайної пенсії за віком вся служба зараховується до загального трудового стажу. До жаль, який саме вид пенсії ви отримуєте, в листі не вказано. Але основну суть проблеми ми в загальному роз'яснили «, — відзначає консультант.

Нагадаємо, що міністр соціальної політики Марина Лазебная розповіла, як практично всі одержувачі пенсії зможуть отримувати її швидко і за єдиними критеріями і стандартами.

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