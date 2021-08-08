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Гроші

Українці почали масово здавати валюту: банкіри назвали причини

12:43 8 серпня 2021
Долари

У липні українці продали банкам готівкової та безготівкової валюти на $ 2447,2 млн, що більш ніж на $ 300 млн перевищує обсяги покупок, причому потім курс долара почав рости. Про це повідомляє Нацбанк.

Всього з початку 2021 року громадяни України продали валюти на 14 млрд 148,4 млн доларів і придбали її на 12 млрд 118,3 млн доларів.

Але глава Ради НБУ Богдан Данилишин заявив у своєму Facebook, що ситуація на міжбанківському валютному ринку залишається збалансованою.

«Купівля Національним банком іноземної валюти у дні, коли спостерігалося переважання пропозиції над попитом, дозволило збільшити міжнародні резерви НБУ до 28,5 млрд. доларів США. З урахуванням дорозміщення Міністерством фінансів ОЗДП обсяг міжнародних резервів НБУ перевищить 29 млрд. доларів США», — написав Данилишин.

За його словами, продаж іноземної валюти — це вагомий фактор збалансування попиту та пропозиції на ринку.

Нагадаємо, з червня в Україні змінилися правила обміну валюти.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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