Легалізація криптовалюти в Україні: які податки заплатять і хто перевірятиме власників «гаманців»

На фоні зростання інтересу українців до криптовалюти Кабмін задумався про те, щоб ввести новий податок на операції з віртуальними активами. Передбачається, що у податківців буде право вимагати дані «криптогаманця» і порівнювати їх з відомостями в декларації особи. Про це в інтерв'ю «Мінфіну» заявив заступник міністра цифровий трансформації Олександр Борняков.

У вересні в Раду передбачається подати проект закону і врегулювати оподаткування купівлі-продажу криптовалюти.

«Ми хочемо, щоб податки з доходів від операцій з криптоактівамі стягувалися з різниці між вартістю їхньої купівлі та продажу. Зараз обкладається вся сума продажу активу і, до того ж, за ставкою 19,5% для фізичних осіб. Ми пропонуємо, щоб ставка такого податку становила всього 5 … Можливо, у фінальній версії закону ставка буде вищою, можливо, буде встановлена прогресивна шкала оподаткування. Зараз про це ще складно говорити», — заявив заступник міністра.

За задумом міністерства, правильність сплати податків буде контролюватися перевіркою криптогаманців.

«Усі транзакції по ним (криптовалютам) публічні. Досить показати гаманець і будь-який контролюючий орган зможе перевірити, скільки людина заробила. Це буде не складно. Ми думаємо, що принцип буде наступний: особа буде декларувати свої доходи, а якщо у податкової будуть питання, потрібно буде надати гаманець для перевірки», — пояснив Борняков.

З усіх криптовалют найбільше інтересу трейдери проявляють до біткоіна, який після спаду знову почав зростати і зараз торгується біля позначки в 45 тисяч доларів. На курс біткоіна дуже впливають рішення урядів і найбільших компаній. Але в цілому вкладення в біткоіни продовжують вважатися перспективною інвестицією.

Нагадаємо, в Раді пропонують наділити податкову правом непрямого контролю за доходами та витратами. Податківці зможуть поцікавитися походженням коштів на дорогу покупку, а тим, хто не зможе підтвердити джерело доходу, доведеться заплатити додатковий податок.

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