Додаткова виплата 2 тисяч на дитину: яких сімей стосується та як отримати

Виплата грошової допомоги багатодітним сім'ям до нового навчального року буде проводитися по тій базі, що є в органах соціального захисту населення. Додаткові документи ні збирати, ні подавати не потрібно. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Допомога призначається для дітей з багатодітних сімей, яким за станом на 1 серпня 2021 року було від 6 до 18 років. На кожну дитину призначається 2000 гривень.

Відповідно до існуючої бази органів соцзахисту, в Україні налічується 145 тисяч дітей з багатодітних сімей, відповідно на виплати їм виділяються 290 млн гривень.

Нагадаємо, передбачалося, що держдопомогу батьки витратять на закупівлю дітям всього необхідного до школи. Програма знадобилася, оскільки згідно з даними Інституту демографії, найбільш вразливою категорією в Україні є багатодітні сім'ї.

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