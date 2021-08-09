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Гроші

В Україні перерахують пенсії: кому чекати підвищення виплат

13:32 9 серпня 2021
гроші

Мінімальну пенсію, яку в Україні отримують більше мільйона осіб, до кінця року перерахують. Новий розмір пенсії буде введений 1 грудня 2021 року разом з новим прожитковим мінімумом. Мінімальна пенсійна виплата підвищиться з 1854 до 1934 грн, максимальна пенсія — відповідно з 18540 до 19340 грн.

Крім того, згідно з графіком Пенсійного фонду, з 1 грудня 2021 року має збільшитися мінімальна пенсія 65-річним особам з повним трудовим стажем — до 2600 грн. Ця виплата прив'язана до мінімальної зарплати і збільшиться відповідно після підвищення МЗП.

Згідно бюджетної декларації на 2022−2024 роки, на підставі якої будуть верстати головний фінансовий кошторис країни, підвищення мінімальної пенсії за віком відбудеться ще шість разів:

  • з 1 липня 2022 року — до 2027 грн;
  • з 1 грудня 2022 року — до 2093 грн;
  • з 1 липня 2023 року — до 2193 грн;
  • з 1 грудня 2023 року — до 2246 грн;
  • з 1 липня 2024 року — до 2354 грн;
  • з 1 грудня 2024 — до 2403 грн.

Нагадаємо, одесит Віктор Романовський в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів, як за сім років судових воєн з Пенсійним фондом домігся підвищення пенсії і виплати понад 100 тисяч гривень перерахунків і компенсацій.

А Верховний Суд України остаточно прояснив питання з виходом на пільгову пенсію в 50 років і раніше, якщо робота була пов'язана зі шкідливими умовами праці.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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