40 обшуків, 75 допитів: у ДФС повідомили подробиці розслідування справ щодо корупції у КП Києва

6 серпня 2021 року під головуванням Генерального прокурора Ірини Венедіктової в Офісі Генерального прокурора відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів про стан протидії кримінальним корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням. У нараді взяв участь начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Ігор Пахолок, повідомляє прес-служба ДФС

Зазвичай ДФС здійснює досудові розслідування у провадженнях за фактами ухилення від сплати податків або, наприклад, підробки документів при реєстрації «фіктивних підприємств». Проте, без вчинення корупційних злочинів посадовцями місцевих органів влади, замовниками робіт та послуг злочинні схеми не працювали б.

У ДФС нагадили, що в цьому році було викрито численні зловживання посадовцями місцевої влади.

«Найбільш резонансні — це кримінальні провадження, що розслідуються податковою міліцією за фактом вчинення ряду злочинів економічної спрямованості, у т.ч. корупційних, до вчинення яких причетні службовці комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації», — говориться у повідомленні ДФС.

Наразі розслідуються 9 таких кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків (стаття 212 КК України), зловживання службовим становищем (стаття 364), розкрадання комунального майна і коштів (стаття 191 КК України), підробки документів при реєстрації юридичних осіб (стаття 205−1), зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права (стаття 364−1 КК України). До їх вчинення причетні комунальні підприємства та суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, яким виділялися кошти з місцевого бюджету для надання послуг, проведення робіт та закупівель в інтересах громади м. Києва.

«На сьогодні їх діяльність ґрунтовно документується. Здійснено понад 40 обшуків, допитано 75 посадовців та службовців комунальних та підрядних комерційних підприємств, здійснено 30 оглядів податкових адрес підприємств, проведено 8 судових експертиз, у тому числі судово-економічних, будівельно-технічних та інших. Про підозру на цей час повідомлено 4 особам, до суду спрямовано 2 епізоди за фактами реєстрації фіктивних підприємств, що нібито приймали участь у виконанні робіт», — повідомляє ДФС.

Служба повідомила, що серед інших проваджень наразі досліджується протиправна діяльність службовців КП «Київпастранс» при здійсненні минулого року реконструкції трамвайної лінії у Деснянському районі м. Києва вартістю понад 82 млн гривень. Через підрядні фіктивні підприємства документально оформлено виконання робіт у повному обсязі, які фактично були виконані лише частково власними силами за готівку. Задокументовано фіктивність декількох підрядних організацій, деякі компанії не знаходяться за адресою реєстрації. За результатами судової будівельно-технічної експертизи встановлено завищення вартості виконання робіт.



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