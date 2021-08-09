Реєструвати речові права на нерухомість українці будуть по-новому

3 1 серпня 2021 року суб’єкти державної реєстрації прав під час надання послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень використовують дані про об’єкт нерухомості, право на який підлягає реєстрації, з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Такий обов’язок покладений на державних реєстраторів відповідно до постанови уряду від 23 червня 2021 року № 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», яка набула чинності 02.07.2021.

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Важливо, що постанова № 681 діє до введення в дію Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва в частині створення інвентаризаційних справ, матеріалів технічної інвентаризації, технічних паспортів закінчених будівництвом об’єктів та їх частин (житлових та нежитлових приміщень), об’єктів незавершеного будівництва, укладення електронних договорів про проведення технічної інвентаризації та вчинення інших дій щодо цих документів.

Обов’язок забезпечити технічну можливість електронної інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва — для отримання державними реєстраторами прав на нерухоме майно інформації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва про результати проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна покладено на державних реєстраторів.

Все про податок на нерухомість у 2021 році читайте в статті «ФАКТІВ» «Податок на нерухомість 2021: скільки заплатимо за квартиру або будинок».

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