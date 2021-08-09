Українцям пояснили, як потрібно платити за газ з 9 серпня

В Україні, де у серпні для споживачів, які користуються місячними тарифами, були встановлені нові ціни на газ, НАК «Нафтогаз України» пропонує клієнтам підключиться до тарифного плану «Комфортний сезон».

У компанії повідомляють, що до нього можна підключатися з понеділка, 9 серпня.

«Головними перевагами нової пропозиції є можливість платити за газ рівними частинами щомісяця і відповідно спланувати свої витрати протягом опалювального сезону. Ціна на газ у тарифному плані „Комфортний сезон“ традиційно є однією з найвигідніших на ринку — 7,96 грн / куб. м з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон», — йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що загальна сума до оплати у новому тарифному плані визначається з урахуванням обсягу газу, який жителі конкретного домогосподарства у середньому споживають протягом опалювального сезону (з жовтня по квітень). «Протягом семи місяців клієнт платить рівними частинами, а саме — по 1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу», — додають в НАК.

При цьому наголошується, що необхідний на опалювальний сезон обсяг газу розраховується також з урахуванням історичних даних про використання газу конкретним клієнтом і відповідно до його типу споживання: «Приготування їжі» (50 — 200 м³ газу на місяць), «Приготування їжі і підігрів води"(150 — 500 м³ газу на місяць), а також «Опалення» (800 — 20000 м³ газу на місяць).

Щомісячну оплату за газ слід вносити не пізніше 15-го числа. За умови своєчасної оплати онлайн (в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чат-боті GASUA) кожному клієнту обіцяють знижку у 1%, що нараховується на особовий рахунок і автоматично враховується при платежі у наступному місяці. Зі знижкою у 1% клієнт платить за ціною 7,88 грн / куб. м з ПДВ.

Рахунки за газ доступні в електронному форматі — відправляються клієнтам на електронну пошту, а також зберігаються у особистому кабінеті і чат-боті. Роздрукувати їх можна у платіжних терміналах самообслуговування EasyPay по всій Україні.

У НАК «Нафтогаз України» уточнили, що тарифний план «Комфортний сезон» діє протягом опалювального сезону — 7 повних місяців: з 1 жовтня до 30 квітня. Перехід на нову тарифну пропозицію можливий за умови відсутності заборгованості у клієнта.

Підключитися до «Комфортного Сезону» клієнти можуть в особистому кабінеті на my.gas.ua або зателефонувавши до контакт-центру ГК «Нафтогаз України».

При цьому клієнт має право змінити тарифний план «Комфортний сезон», вибравши іншу пропозицію від компанії.

Нагадаємо, що у серпні 2021 роки для побутових споживачів, які обрали місячний тариф, розцінки на газ коливаються від 7,9 до 16,99 грн за кубометр. Тариф залежить від регіону, де працює компанія. Річні тарифи газопостачальних компаній зафіксовані до квітня 2022 року, а ось місячні розцінки регулярно переглядаються, в основному у бік збільшення.

До речі, слід пам'ятати, що 1 січня 2023 року в Україні закінчується термін, до якого домогосподарства, які використовують газ для приготування їжі, повинні бути обладнані індивідуальними лічильниками газу.

Нагадаємо, що ціна на газ також є ключовою при розрахунку плати за опалення. У Союзі споживачів комунальних послуг підрахували, що тарифи на тепло можуть підскочити на 40−70 відсотків — залежно від розташування населених пунктів.

Крім зростання тарифів на опалення і гарячу воду, українців також чекає подорожчання електроенергії.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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