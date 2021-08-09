Фіскали «накрили» велике виробництво нелегальних сигарет

Ні для кого не є секретом, що в нашій країні існує великий ринок контрабандної та контрафактної тютюнової продукції. Але нещодавні викриття доводять, що масштаби цього явища вже становлять серйозну загрозу державі. Більш того, системна праця контролюючих органів для виявлення та ліквідації нелегального виробництва тютюнових виробів вже натикається на жорсткій фізичний спротив з боку агресивно налаштованих груп осіб, які явно відстоюють інтереси порушників закону. Саме про це на останньому брифінгу розповів голова Державної фіскальної служби (ДФС) України Вадим Мельник.

«Попри те, що у вересні Державна фіскальна служба України припиняє свою роботу, за останніх пів року у межах своїх повноважень, ДФС розгорнула широкомасштабну та системну роботу з протидії виготовленню та розповсюдженню контрафактної тютюнової продукції, — розповів керівник ДФС. — Адже всі громадяни країни бачать, що останнім часом кількість незаконних, підроблених тютюнових виробів, що нелегально продаються в маленьких магазинах, біля зупинок транспорту та станцій метрополітену, стрімко зростає».

За його словами, з початку поточного року частка нелегальних сигарет на тютюновому ринку України збільшилася в основному шляхом зростання надходження такого товару з Duty Free та виробництва підробленої продукції на території країни.

«Деякі підприємства зумисно порушують закони та наповнюють ринок сумнівною продукцією, з якої не сплачені в повному обсязі податки. Зокрема, продукція одного з найбільших українських виробників тютюнових виробів без марок акцизного податку неодноразово вилучалася співробітниками ДФС при обшуках складських приміщень та в місцях реалізації контрафакту. Лише з початку 2021 року нами вилучено понад 800 тисяч пачок тютюнових виробів цього підприємства вартістю близько 20 млн грн», — повідомив очільник ДФС.

Він наголосив, що під час досудового розслідування кримінального провадження, співробітники податкової міліції викрили це підприємство в умисному ухиленні від сплати податків. Крім того, встановлено факти реалізації законно виготовлених сигарет за готівку поза обліком, та з подальшим документальним відображенням їх реалізації на підприємства, що мають ознаки ризиковості. Тобто, це так званні податкові «скрутки».

Тому, за словами голови ДФС, з 5 серпня 2021 року на підставі ухвал суду співробітники ДФС розпочали санкційовані обшуки у складських та офісних приміщеннях на території Запорізької та Дніпропетровської областей, у тому числі на територіях виробництв.

«Хочу підкреслити, що ці слідчі дії здійснювалися виключно у межах повноважень податкової міліції, у законний спосіб та були спрямовані на документування злочинної схеми, здобуття доказів і призупинення виготовлення контрафактних сигарет, — підкреслив Вадим Мельник. — Проте вже 6 серпня група невстановлених осіб розпочала блокування роботи співробітників ДФС. При спробі дістатися місця проведення слідчих дій нашим працівникам перешкоджали групи агресивно налаштованих осіб, які не зупинилися навіть перед порушенням громадського порядку. До ранку 09 серпня робота слідчих була заблокована важкою технікою, яка не дозволяла переміщення, масовим скупченням осіб спортивного вигляду та місцевими жителями».

Наразі, після розмов з людьми, робота слідчої групи розблокована й триває завершення слідчих дій. Слідчими ДФС вже вилучено необхідні документи та фрагменти обладнання для проведення експертиз.

При цьому Вадим Мельник висловив подяку міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, керівникам Національної поліції України, ДСНС України за оперативне реагування та підтримку зусиль ДФС у владнанні ситуації у законний та толерантний спосіб.

Фото з ФБ сторінки Мельника

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