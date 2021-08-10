Спірне рішення: в Кабміні придумали, як знизити тарифи на електрику

З огляду на неминуче подорожчання собівартості електроенергії, в Кабінеті міністрів придумали, як зробити стрибок цін менш відчутним для кінцевого споживача — населення. Гроші пропонується забрати у обленерго, заморозивши програми з ремонту і оновлення електромереж. Економічний експерт Борис Кушнірук у своєму блозі на ЛІГА.net називає рішенням абсурдом і прогнозує, що заплатити за любов до популізму доведеться всім українцям.

Згідно з проектом, розробленим в Мінекономіки, пропонується тимчасово ввести в Україні пільговий тариф на електроенергію — 1,44 грн за 1 кВт-год (зараз — 1,68 грн за 1 кВт-год). Покривати різницю доведеться всім обленерго, відмовившись від ремонтів обладнання, від заміни аварійних ліній електропередачі. За задумом авторів постанови, новий тариф не буде залежати від кількості спожитих кіловат і залишиться в силі до 30 квітня 2022 року.

«Чистої води популізм і демонстративне економічне невігластво, — називає рішення економіст і експерт-аналітик Борис Кушнірук. — Без ремонту ліній електропередачі і трансформаторів енергомережі взимку розваляться. І не важливо буде скільки тариф, якщо електроенергії в селі не буде… Заради показового зменшення тарифу, під загрозу ставлять все електромережі країни».

За прогнозами економіста, обленерго не змиряться з нав'язаної їм роллю і легко доб'ються скасування популістського рішення в суді. Тим більше, що проект сумнівний з юридичної точки зору.

Кушнірук також звернув увагу, що з новим тарифом споживачі особливо не зекономлять: так, наприклад, самотні пенсіонери, оплачуючи свої 100 кВт на місяць, виграють лише 24 грн. Зате потім, коли рішення скасують в суді, платити за популізм доведеться з держбюджету, тобто, з кишень усіх українських громадян.

Нагадаємо, директор ТОВ «Волиньелектросбит» (Група Tolk) Дмитро Іванов в інтерв'ю «Фактам» підрахував, що більш дешевої електроенергії для населення, ніж в Україні, немає в усьому світі. Вже зараз бізнес, бюджет і промисловість частково покривають збитки від заниженого тарифу для населення. «Можливо, ви чули про дешевий сир в мишоловці? Це про нас», — попереджає Іванов.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

657

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter