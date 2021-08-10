Як оформити пенсію, якщо немає даних про колишню зарплату: роз'яснення юриста

Під час оформлення пенсії громадяни можуть зіткнутися з проблемою, що не можуть документально підтвердити розмір своєї колишньої зарплати. Наприклад, документи загубилися, записи в державних реєстрах відсутні, а підприємство ліквідовано. Як в цьому випадку буде встановлюватися нараховується зарплата, роз'яснила заступник начальника відділу правопросвітництва і надання безоплатної правової допомоги Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марина Губська.

Якщо документи про зарплату/дохід втрачено, то дані про зарплату в період з 1 січня 1998 року беруться з бази Державного реєстру фізосіб-платників податків та Держреєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Природньо, все це стосується офіційного працевлаштування у сумлінного роботодавця, що платив податки і подавав в ПФУ звіти про своїх співробітників.

Дані про зарплату в період до 1 січня 1998 року можуть бути відсутні в реєстрах. Тоді зарплата рахується як середня за відповідною професією (посадою) в компанії або у правонаступника (якщо компанія вже не працює). Якщо необхідної посади вже немає ні в організації, ні у правонаступника, тоді береться зарплата на аналогічній професії (посаді).

Таким чином, перед пенсіонером відкриваються чотири варіанти.

Якщо підприємство ще веде діяльність, то за довідкою про зарплату необхідно буде звернутися за колишнім місцем роботи.

Якщо підприємство більше не працює, але є правонаступник, то його контакти можна з'ясувати через Єдиний держреєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Компанія-правонаступник зобов'язана або видати довідку про нараховану (отриману) зарплату або (якщо документи були загублені) довідку про час і причини втрати документації.

Якщо підприємство ліквідовано і компанія-правонаступник відсутня, то потрібно буде звернутися до архівної установи, куди ліквідаційна комісія передала документи. Запит про підтвердження трудових відносин з компанією і про отримання довідки про зарплату потрібно буде адресувати в архів за місцем реєстрації або перебування колишнього роботодавця.

Якщо підприємство ліквідовано, але документи, всупереч закону до архівних установ не передано, тоді зарплата буде визначатися, виходячи з мінімальної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою). Щоб отримати довідку про зарплату, потрібно буде звернутися до відповідної районної адміністрації (для Києва), в міське або районне управління праці та соціального захисту населення. Колишнім працівникам ліквідованих банків довідки про зарплату може видати НБУ.

Якщо ж Пенсійний фонд вирішить, що пред'явлених документів недостатньо для того, щоб підтвердити нараховану зарплату за період до 1 липня 2000 року, юрист радить звертатися до суду. Практика свідчить про те, що суди все частіше стають на бік пенсіонера. Так, «ФАКТИ» повідомляли про одесита, якому вдалося через суд домогтися перерахунку пенсії та виплати компенсації.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики вже розробили рішення, як вважати пенсію тим, хто працював в тіньовому секторі економіки.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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