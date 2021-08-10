Якщо Національна поліція України з початку року витратила на оновлення автопарку своїх службових автомобілів понад 270 мільйонів гривень, то Верховна Рада має намір закупити кілометр килимів за мільйон, передає «УНН» .

Так, в управлінні справами парламенту оголосили тендер на Prozorro. Планується закупити 960 погонних метрів килимових доріжок за 985,4 тис. грн (1026 грн за 1 погонний метр). Аукціон призначили на 25 серпня.

У Раді хочуть придбати блакитні синтетичні доріжки з висотою ворсу 14 мм.

А ось Конституційний Суд України, як передають «Українські Новини», вже провів тендер на закупівлю 200 протигазів. Дві сотні ГП-7 куплять за 170 тис. грн.

Нагадаємо, що минулої осені навколо планів Генштабу ЗСУ купити для своїх потреб подарункові ручки Parker з позолотою вибухнув скандал. Військовим дорікнули, що вони хочуть витратити 300 тис грн на подарунки в країні, яка воює.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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