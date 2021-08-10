26.69 / 26.90 31.28 / 31.64
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Жодної копійки даремно: для Ради закуплять кілометр килимів, а для Конституційного суду — сотні протигазів

11:45 10 серпня 2021
аукціон

Якщо Національна поліція України з початку року витратила на оновлення автопарку своїх службових автомобілів понад 270 мільйонів гривень, то Верховна Рада має намір закупити кілометр килимів за мільйон, передає «УНН» .

Так, в управлінні справами парламенту оголосили тендер на Prozorro. Планується закупити 960 погонних метрів килимових доріжок за 985,4 тис. грн (1026 грн за 1 погонний метр). Аукціон призначили на 25 серпня.

У Раді хочуть придбати блакитні синтетичні доріжки з висотою ворсу 14 мм.

А ось Конституційний Суд України, як передають «Українські Новини», вже провів тендер на закупівлю 200 протигазів. Дві сотні ГП-7 куплять за 170 тис. грн.

Нагадаємо, що минулої осені навколо планів Генштабу ЗСУ купити для своїх потреб подарункові ручки Parker з позолотою вибухнув скандал. Військовим дорікнули, що вони хочуть витратити 300 тис грн на подарунки в країні, яка воює.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

153

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ

Українцям пояснили, як потрібно платити за газ з 9 серпня

Кирилівка після дощу

У затопленій Кирилівці провели свою «Олімпіаду»: в мережі сміються

електрика

Спірне рішення: в Кабміні придумали, як знизити тарифи на електрику

кирилівка

«Купаються лише відчайдухи»: розчаровані туристи діляться враженнями про відпочинок в Кирилівці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.