Ціна на газ різко зросте у вересні: хто винен і що буде з тарифами на комуналку

В Україні, де у серпні ціни у деяких постачальників газу досягли 15−16 грн за кубометр, ситуація у вересні може погіршитися — тарифи «стрибнуть» вгору.

Як повідомляє today.ua, на перший місяць осені на Українській енергетичній біржі (УЕБ) вже заявлена нова ціна — понад 18 гривень за кубометр. Відзначається, що за останні п'ять місяців тариф на газ зріс майже вдвічі — у травні він становив 9,3 гривні за кубометр.

Зростання цін на «блакитне» паливо пов'язане, у тому числі, й з ситуацією на європейських ринках, де фіксується найвища вартість газу за останні 13 років. Це, зокрема, пояснюється дефіцитом газу, який раптово утворився у найбільших європейських сховищах — західні експерти впевнені, що така ситуація виникла з вини Росії.

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Так, якщо наприкінці липня магістральним газопроводьм «Ямал-Європа» надходило у середньому 84 мільйони кубометрів газу на добу, то вже на початку серпня цей обсяг знизився до 50−60 мільйонів кубометрів. В ЄС заявляли, що у «Газпрому» є можливості наростити поставки газу, але російський концерн не робить цього з весни. Серед причин називали і шантаж Росії, яка прагне запустити «Північний потік — 2» в обхід України.

Зростання тарифів на газ безпосередньо пов'язане й з цінами на гарячу воду і опалення — вони можуть «злетіти» на 40−70 відсотків.

В Україні зараз є кілька категорій споживачів, які користуються різними тарифами на газ. Так, якщо річні тарифи зафіксовані на рівні 7,96 грн за кубометр до наступного року, то місячні змінюються і, на жаль, поки що тільки у більшу сторону.

Тим часом у НАК «Нафтогаз України» з 9 серпня пропонують домогосподарствам вибирати тариф «Комфортний сезон», який діятиме з 1 жовтня до 30 квітня. Клієнти будуть щомісяця платити сьому частину вартості зарезервованого для них на опалювальний сезон газу.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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