Скраплений газ на АЗС продовжить дорожчати: як зміняться ціни до кінця літа

Подорожчання пального на вітчизняних автозаправках триває. І якщо ціна на бензин і дизпальне зростає повільно, то скраплений газ дорожчає значно швидше. Зокрема, за даними щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95» середня по країні ціна літра скрапленого газу в період з 6 по 9 серпня зросла на 8 копійок, до 17,22 грн, а з середини липня газ подорожчав більш ніж на гривню. Станом на 10 серпня середня вартість бензину А-95 становить 30,27 грн за літр, дизпального — 28,46 грн, скрапленого газу — 17,22 грн. Крім того, в гуртовому сегменті спостерігається деяка нестача автогазу в окремих регіонах. Серед причин дефіциту газу і зростання його ціни експерти назвали як обмеженість джерел постачання цього пального, так і технічні складності його зберігання в умовах спеки. Крім того, зараз спостерігається рекордне подорожчання і нафти, і природного газу на світовому ринку. І попри те, що автомобільний скраплений газ — це окремий сегмент ринку, загальні тенденції на газовому та нафтовому світових ринках на нього дуже впливають.

Так, на європейських біржах вартість газу вже перевищила 500 доларів за тисячу кубів, хоча ще у березні 2021 року він коштував 200−250 доларів. На азійських ринках, зокрема в Китаї, в окремі дні ціна злітала до рекордних 700 доларів за тисячу кубометрів. Але китайський газовий ринок орієнтується в основному на скраплений газ. Тому його постачальники викупили великі обсяги з Європи для постачання у Китай, де зараз можна отримати більший прибуток.

Крім того, Україна дуже залежна від постачання скрапленого газу з Білорусі та Росії, де гуртові ціни також б'ють рекорди. За словами експерта ринку пального Олександра Сіренка, близько 80% автогазу в Україні — це імпорт. У ньому частка російського пального складає від 30% до 40%, ще близько 20% ринку — автогаз з Білорусі. Останнім часом постачання з Росії істотно скоротилося через зміну трейдера державної компанії «Роснефть» для України. Тому на ринок досі не в повному обсязі надійшли партії скрапленого газу, закупленого у липні та навіть у червні. Це створює певний дефіцит на внутрішньому ринку автогазу.

Також об'єктивною причиною подорожчання скрапленого газу в Україні стали недостатні потужності для зберігання цього пального, особливо в умовах високих температур.

«Його не можна зберігати в цистернах і бочках, для цього потрібні спеціальні потужності, яких дуже мало в Україні, — заявив колишній президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук. — Тому створився ситуативний дефіцит, плюс спрацювало співвідношення попит/дефіцит».

Що стосується прогнозів, то опитані «ФАКТАМИ» експерти вважають, що в умовах, що склалися, протягом найближчих тижня-двох скраплений газ на АЗС може ще подорожчати. Однак його ціна вже майже досягла того співвідношення з вартістю бензину, вище якого використання газу в автомобілях стає економічно недоцільним. За підрахунками експертів, це відбувається, коли літр скрапленого газу коштує дорожче 60% вартості бензину.

Варто нагадати, що запроваджене в середині травня Кабінетом міністрів державне регулювання цін на пальне не поширюється на скраплений газ, який продається на заправках. Крім того, держава не регулює ціни на бензини преміальних марок.

Фото https://ua.depositphotos.com/

32

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter