Журналіст Сергій Іванов, коментуючи обшуки, які ГФС провела в Жовтих Водах, назвав їх спробою ліквідувати найбільше в історії України виробництво контрафактних сигарет, а не тиском на бізнес. Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

Як повідомляється на офіційній сторінці компанії «Юнайтед Тобако», яка розташована в Жовтих Водах, співробітники ДФС із спецтехнікою проводять обшуки в приміщеннях тютюнової фабрики. За інформацією «Ліга.Бізнес», фірму підозрюють у промисловому виробництві контрафакту, при цьому 90 тонн тютюнових виробів без акцизних марок можуть бути вилучені: «Дії правоохоронців блокують „агресивні молодики“, які контролюють під'їзди до фабрики та кидають металевих „їжаків“ під колеса їх автомобілів».

Нагадаємо, ще в 2018 році журналісти програми «Схеми» опублікували розслідування з результатами експертизи, згідно з якою з 8 пачок сигарет «Юнайтед Тобако» тільки на одній була наклеєна оригінальна акцизна марка. Повторну експертизу в червні 2021 року замовили журналісти «5 каналу»: підроблені акцизні марки були наклеєні на 9 з 11 пачок сигарет, вироблених у Жовтих Водах.

«Вчора вночі перелякані обшуками ДФС королі контрафактної „табачки“ з Жовтих Вод виклали у свій фейсбук допис: „Працівники жовтоводської тютюнової фабрики травмовані та позбавлені роботи etc“. Виникає питання: шановні, а чому ви не турбувалися про долю цих людей, коли робили їх співучасниками своїх злочинів, примушуючи виробляти контрафакт, клеїти „ліві“ марки і таке інше. Чи ви вважаєте, що співучасть у тяжкому продовжуваному злочині — менш травматичний досвід, ніж відповідальність за нього?», — задає питання журналіст Сергій Іванов.

Як пише Іванов, на легальному виробництві не може бути «лівих» ліній, які не стоять на обліку, підроблених акцизних марок та тон контрафактних цигарок під брендами Marlboro, L & M, Jin Ling, Bond, Compliment.

«Ви („Юнайтед Тобако“. — Авт.) реально поставили історичний рекорд у своїй галузі — податківці називають вас найбільшим виробником контрафактних цигарок в Україні. Як сталось, що ви замутили нелегальне виробництво нечуваних масштабів, якого не могли уявити навіть у 90-ті? Сотні мільйонів несплачених податків — це як? Випадково вийшло? Дайте публічну та зрозумілу відповідь і не шийте людей у дурні», — написав Іванов.

222

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter