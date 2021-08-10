Правила призначення субсидій на «комуналку» зробили жорсткішими: чого чекати українцям

Кабмін змінив порядок призначення субсидій з 1 травня. Введено ряд обмежень для українців.

Громадянам України, які звернулися за призначенням субсидії в травні — вересні 2021 року субсидія призначається з травня. Вона видається тільки в готівковій формі.

Без субсидій залишаться:

у кого є депозит в банку на суму від 100 тис. грн;

хто протягом попередніх 12 місяців здійснював покупки на суму від 50 тис. грн;

володарі квартир площею понад 130 кв. метрів і індивідуальних будинків площею понад 230 кв. метрів;

власники транспортного засобу, з року випуску якого пройшло менше п'яти років, а також володарі більш ніж одного транспортного засобу, з року випуску якого пройшло менше 15 років.

У держбюджеті на 2020 рік видатки на виплату пільг і житлових субсидій передбачені в розмірі 35,2 млрд грн, причому за станом на 4 серпня вже витрачено 31,4 млрд грн або 88,5% від запланованої на рік суми. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко,

Він зазначив, що коштів, що залишилися, досить для виплат до листопада, і Рада повинна прийняти рішення для забезпечення фінансування.

Нагадаємо, в Україні перевіряють одержувачів субсидії: що може зажадати інспектор.

Нагадаємо, для одержувачів субсидій восени скасують «карантинну норму».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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