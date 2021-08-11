Пенсії в Україні знову перерахують: дати та суми додаткових виплат

До кінця 2021 року планується ще кілька етапів підвищення пенсійних виплат. Крім перерахунку пенсій, пов'язаних з підвищенням прожиткового мінімуму, запланованим на 1 грудня поточного року, восени доплати отримає ще одна категорія пенсіонерів.

Так, згідно з графіком, оприлюдненим Пенсійним фондом, з 1 жовтня 2021 року пенсіонери у віці старші за 75 років отримають доплати. Так, людям від 75 до 80 років доплатять по 400 гривень. Мінімальний рівень їхньої пенсій буде встановлено на рівні 2500 гривень. Правда, доплатять тим людям, у яких є достатній страховий стаж — 30 і 35 років для жінок та чоловіків відповідно.

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Нагадаємо, що з 1 грудня, з підвищенням прожиткового мінімуму, перерахують не тільки мінімальні пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж, а й інші соціальні виплати, прив'язані до цього показника. Так, мінімальна пенсійна виплата підвищиться з 1854 до 1934 грн, а максимальна — з 18540 до 19340 грн.

Також 1 грудня з 6 тисяч до 6,5 тисячі зросте мінімальна заробітна плата. Це спричинить перерахунок пенсій для осіб у віці 65 років — при наявності необхідного страхового стажу мінімальна виплата складе 2,6 тисячі гривень.

Матеріал «Як в Україні зміниться мінімальна пенсія за віком: у мережі показали розрахунки» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Раніше у Мінсоцполітики анонсували доплати пенсіонерам у віці 70−75 років, заплановані на 2022 рік.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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