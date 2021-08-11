Зарплати вчителів виростуть: хто може розраховувати на додаткові виплати

До кінця 2021 року, коли в Україні заплановано підвищення мінімальної заробітної плати і виплат одній з категорії пенсіонерів, зарплати вчителям виростуть на 9 відсотків.

Як передає «ТСН», про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. За його словами, у грудні поточного року у педагогів з'явиться можливість отримати додатково по 20 відсотків до окладу.

Доплати отримають вчителі, які пройдуть сертифікацію — цього року на її проходження подалися 1800 педагогів.

«Звичайно, їх подається не так багато, але з кожним роком кількість бажаючих зростає», — заявивши Шкарлет і нагадав, що в минулому році бажаючих було більше 900.

Раніше у своєму інфляційному звіті Національний банк прогнозував, що до кінця поточного року номінальна заробітна плата зросте майже на 20 відсотків. Це, як стверджували в НБУ, відбудеться завдяки відновленню економіки, що підвищить попит на робочу силу, а також збільшення мінімальної заробітної плати.

А у Мінекономіки заявляли, що у порівнянні з минулим роком середня зарплата зросла на 23,6%, реальна заробітна плата — на 12,9%. Станом на кінець червня 2021 року середня зарплата у країні досягала 14 313 грн, що на тисячу більше, ніж у квітні.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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