Яким буде курс гривні до кінця серпня: прогноз експертів

Зміцнення курсу національної валюти триває. Причому останнім часом європейська валюта дешевшає набагато стрімкіше, ніж американська. Так, з середи, 4 серпня, долар подешевшав на 8 копійок, а євро — на 53 копійки. У середу, 4 серпня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,76 грн за долар і 31,36 грн за євро. На готівковому валютному ринку спостерігається схожа тенденція. Якщо долар подешевшав на 8−10 копійок, то євро — на 40−45 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 26,73 грн, купити — по 26,93 грн; євро — здати по 31,25 грн, купити — по 31,62 грн. Експерти вважають, що найближчим часом зміцнення національної валюти продовжиться. Хоча є фактори, які можуть зупинити цей поцес.

«За тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку в середньому на 16 копійок, — повідомив «ФАКТАМ» аналітик компанії «Альпарі» Максим Пархоменко. — Так, з минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,94 до 26,78 грн. Попит і пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 26,94 — 26,93 грн до 26,78 — 26,79 грн. Середні курси покупки і продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,80 — 27,00 грн до 26,70 — 26,95 грн. При цьому різниця між середньою покупкою і середнім продажем збереглася на рівні 0,7%.

У своєму останньому дослідженні рейтингове агентство Fitch зберегло поточний кредитний рейтинг України на рівні В і поліпшило майбутній прогноз. За рахунок перевиконання бюджету дефіцит бюджету в цьому році знаходиться нижче прогнозованого рівня в 5%. За прогнозами, до кінця року ми вийдемо з дефіцитом у 4%. Цей показник кращий, ніж у інших країн, які є в рейтингу. Також зберігаються сприятливі умови для виходу на міжнародні ринки. Ми можемо легко займати кошти, яких бракує. Це і покращує наші позиції.

Потенціал для зміцнення гривні зберігається. До кінця серпня курс гривні має всі шанси досягти позначки 26,50 грн за долар", — вважає Максим Пархоменко.

Однак є й інші фактори, які здатні зупинити зміцнення гривні.

«У вівторок долар США завдяки зусиллям НБУ відновив зростання до гривні на міжбанківському валютному ринку, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — Нацбанк вийшов на міжбанк на початку торгів і купив близько 10 млн доларів. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар — гривня завершилася на рівні 26,81 грн, курс євро знизився до позначки 31,40 грн.

За даними Державної служби статистики, темпи зростання споживчої інфляції в Україні прискорилися до 10,2% в річному обчисленні. У середньостроковій перспективі це може призвести до збільшення прибутковості держбондів. Причинами такого «сплеску» інфляції стало зростання цін на паливо (+ 33,80%), адміністративно регульовані послуги (+ 18,50%) і харчові продукти (+ 8,20%). НБУ очікує, що внаслідок зростання облікової ставки і надходження на ринки нового врожаю темпи збільшення споживчої інфляції сповільняться до 9,6% до кінця нинішнього року.

Вчора відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані облігації в гривнях з термінами обігу в 12, 18, 24, 36 і 60 місяців. До держбюджету було залучено 2,67 млрд грн. Оскільки середньозважена дохідність практично не змінилася, нерезиденти пропустили дане розміщення. З початку серпня вони скоротили свої портфелі в даному активі на 1,84 млрд грн — до 104,31 млрд. Якщо вони вийдуть на міжбанк з продажем гривні, то євро і долар можуть помітно зміцнитися.

Вважаю, що на поточному тижні долар до гривні продовжить зміцнення до рівня 27,05 грн. Єдина європейська валюта, ймовірно, скоректується до позначки 31,90 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Варто нагадати, що 23 серпня Україна отримає від МВФ понад 2,7 мільярда доларів у рамках розподілу між 190 країнами 650 мільярдів доларів, виділених фондом на боротьбу з наслідками коронакризи. На думку експертів, цей фактор здатний істотно вплинути на подальше зміцнення курсу гривні до основних валют.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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