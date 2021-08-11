Яким буде курс гривні до кінця серпня: прогноз експертів
«За тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку в середньому на 16 копійок, — повідомив «ФАКТАМ» аналітик компанії «Альпарі» Максим Пархоменко. — Так, з минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,94 до 26,78 грн. Попит і пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 26,94 — 26,93 грн до 26,78 — 26,79 грн. Середні курси покупки і продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,80 — 27,00 грн до 26,70 — 26,95 грн. При цьому різниця між середньою покупкою і середнім продажем збереглася на рівні 0,7%.
У своєму останньому дослідженні рейтингове агентство Fitch зберегло поточний кредитний рейтинг України на рівні В і поліпшило майбутній прогноз. За рахунок перевиконання бюджету дефіцит бюджету в цьому році знаходиться нижче прогнозованого рівня в 5%. За прогнозами, до кінця року ми вийдемо з дефіцитом у 4%. Цей показник кращий, ніж у інших країн, які є в рейтингу. Також зберігаються сприятливі умови для виходу на міжнародні ринки. Ми можемо легко займати кошти, яких бракує. Це і покращує наші позиції.
Потенціал для зміцнення гривні зберігається. До кінця серпня курс гривні має всі шанси досягти позначки 26,50 грн за долар", — вважає Максим Пархоменко.
Однак є й інші фактори, які здатні зупинити зміцнення гривні.
«У вівторок долар США завдяки зусиллям НБУ відновив зростання до гривні на міжбанківському валютному ринку, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — Нацбанк вийшов на міжбанк на початку торгів і купив близько 10 млн доларів. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар — гривня завершилася на рівні 26,81 грн, курс євро знизився до позначки 31,40 грн.
За даними Державної служби статистики, темпи зростання споживчої інфляції в Україні прискорилися до 10,2% в річному обчисленні. У середньостроковій перспективі це може призвести до збільшення прибутковості держбондів. Причинами такого «сплеску» інфляції стало зростання цін на паливо (+ 33,80%), адміністративно регульовані послуги (+ 18,50%) і харчові продукти (+ 8,20%). НБУ очікує, що внаслідок зростання облікової ставки і надходження на ринки нового врожаю темпи збільшення споживчої інфляції сповільняться до 9,6% до кінця нинішнього року.
Вчора відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані облігації в гривнях з термінами обігу в 12, 18, 24, 36 і 60 місяців. До держбюджету було залучено 2,67 млрд грн. Оскільки середньозважена дохідність практично не змінилася, нерезиденти пропустили дане розміщення. З початку серпня вони скоротили свої портфелі в даному активі на 1,84 млрд грн — до 104,31 млрд. Якщо вони вийдуть на міжбанк з продажем гривні, то євро і долар можуть помітно зміцнитися.
Вважаю, що на поточному тижні долар до гривні продовжить зміцнення до рівня 27,05 грн. Єдина європейська валюта, ймовірно, скоректується до позначки 31,90 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.
Варто нагадати, що 23 серпня Україна отримає від МВФ понад 2,7 мільярда доларів у рамках розподілу між 190 країнами 650 мільярдів доларів, виділених фондом на боротьбу з наслідками коронакризи. На думку експертів, цей фактор здатний істотно вплинути на подальше зміцнення курсу гривні до основних валют.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»99
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