Українцям уріжуть субсидії: всі подробиці

В Україні, де з 1 травня ввели нові правила призначення субсидій для оплати житлово-комунальних послуг, чітко визначивши, хто не може на неї претендувати, можуть ще більше «закрутити» гайки — скоротити соціальні норми споживання.

Нагадаємо, що у державній допомозі відмовлять власникам депозит в банку на суму від 100 тис. грн; людям, які протягом останнього року робили покупки на суму від 50 тис. грн; власникам квартир площею понад 130 кв. метрів та індивідуальних будинків площею понад 230 кв. метрів, а також тим, у кого є транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше п'яти років, і власникам більше одного транспорту, з року випуску якого пройшло менше 15 років.

Тим часом експерти аналізували проект, розроблений Мінсоцполітики, що стосується соціальних норм споживання ресурсів, з оплатою яких держава готова допомагати українцям. Так, видання «Маю право» наводить думку фахівців про документ, яким пропонують скасувати торішнє рішення Кабміну про підвищення соціальних норм споживання комунальних послуг на 50%, введених під час карантину через ковід.

Так, голова Житлового союзу України Олександр Скубченко пояснив, що урізання чинних норм безпосередньо відіб'ється на сумах субсидій — вони знизяться наполовину.

Так, згідно із законопроектом, соціальною нормою пропонують знову вважати 13,65 квадратних метрів житлової площі на людину плюс 35,22 квадрата на сім'ю.

На опалення — 4 «куба» на один квадрат опалювальної площі, на газову плиту — 3,3 «куба» на людину на місяць. На газову плиту у разі відсутності гарячого водопостачання, — 5,4 «куба» на людину. На газову плиту та водонагрівач — 10,5 «кубів» на людину

Холодна вода — 2 «куба» на людину, по гарячій — 1,6 «куба», водовідведення — 3,6 «кубів» на людину.

Електроенергія — 70 кВт \ год на одержувача субсидії плюс по 30 кВт \ год на кожного члена сім'ї, але не більше 190 кіловат на місяць. У будинках, де відсутнє централізоване постачання гарячої води — по 100 кВт \ год на субсідіанта плюс 30 кіловат на кожного члена сім'ї, але не більше 220 кВт \ год на місяць. Якщо встановлено електроопалення, то 30 кіловат на квадратний метр опалювальної площі.

За опалення — 0,0383 гігакалорії на квадратний метр опалювальної площі

Соціальні норми вводили для розрахунку субсидій — це той мінімум, який готовий покривати держава. За прогнозами Скубченка, у разі прийняття проекту середньостатистична субсидія зменшиться на 50% - людям доведеться або споживати менше послуг (що не завжди можливо, зокрема, це стосується опалення в старих будинках), або більше за них доплачувати зі своєї кишені.

Нагадаємо, що міністр соціальної політики Марина Лазебная попереджала, що «карантинну норму» скасують з 1 жовтня. Вона стверджувала, що нормативи не зменшаться і скорочення субсидій не передбачається.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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