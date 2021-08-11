До 25 тисяч: в Україні прогнозують істотне зростання зарплат

У той час, як Національний банк України прогнозує зростання номінальних зарплат в країні до 20 відсотків у 2021 році, незалежна група макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook заявила, що середня офіційна заробітна плата в Україні зросте у поточному році більш, ніж на 30 відсотків.

Як повідомляє finance.uа, у щомісячному оновленні прогнозу йдеться, що середня зарплата збільшиться на 32,1 відсотки з 10 727 гривень до 14 179 гривень.

Прогноз середньої офіційної зарплати на 31 грудня 2021 року наступний:

в цілому по Україні — до 16 857 гривень (з $ 608 до $ 616);

по Києву — до 25 030 гривень (з $ 908 до $ 923).

Нагадаємо, що раніше в НБУ, який підняв облікову ставку до 8 відсотків через зростання інфляції, прогнозували інфляційний пік восени 2021 року. Прогноз інфляції погіршено з 8 до 9,6 відсотки.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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