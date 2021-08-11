Кабмін скасував «карантинну норму» для одержувачів субсидій: що це значить

У середу, 11 серпня, на засіданні уряду Кабінет міністрів скасував «карантинну норму», про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП при призначенні субсидій. Про це повідомляє УНН.

Підвищений норматив діятиме тільки при введенні в регіоні «червоного» рівня карантину, заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, в разі таких змін людям не треба буде додатково звертатися до органів соціального захисту — збільшенні норми вводяться автоматично.

Проект постанови змінює також інші правила надання житлових субсидій. Так, субсидії призначаються при покупці квартири або будинку протягом 6 місяців після продажу іншої нерухомості, яка була єдиним житловим приміщенням у власності особи. Для претендентів на отримання житлової субсидії тепер не потрібна наявність мобільного телефону.

«Станом на початок серпня субсидії вже призначені для понад 2,3 млн домогосподарств. З них 1 млн 900 тис. в автоматичному режимі», — зазначила Лазебна.

Нагадаємо, українцям, які отримують житлові субсидії, скоротили соціальні норми споживання.



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