У Мінфіні підрахували, скільки українців потребує субсидії

Мінфін шокував розрахунками, відповідно до яких субсидії на оплату комунальних послуг у 2020 році отримували 4,6 млн українців (тобто кожен десятий громадянин нашої країни), які не мали можливості оплатити комунальні послуги без державної підтримки.

Відповідні дані за 2020 рік були оприлюднені на офіційному сайті відомства.

На виплату субсидій за рік було спрямовано понад 36 млрд гривень коштів державного бюджету.

«Аналіз показав, що, зокрема, в 2020 році 4,6 млн осіб отримали пільги і субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання твердого палива і скрапленого газу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в квітні 2021 року Кабінет міністрів посилив вимоги при призначенні житлових субсидій, вирішивши враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів та інші доходи. Одночасно були посилені вимоги при призначенні субсидій в частині одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, проведення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону і т. П.

Крім того, прийнято рішення припинити повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, які можуть призначати субсидії в окремих випадках при наявності умов, при яких така субсидія не призначається.

Бажаючі отримувати державну допомогу повинні були переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців, починаючи з травня.

А на засіданні 11 серпня Кабінет Міністрів ще й скасував «карантинну норму» про збільшення на 50% соціальних нормативів на житлово-комунальні послуги при призначенні субсидій.

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