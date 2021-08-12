Пенсіонерам в Україні виплатять компенсацію: кому, коли і скільки

Після призначення з 1 жовтня 2021 роки додаткових виплат особам старше 75 років, планується поступово охопити цією програмою і більш «молодих» пенсіонерів. Спочатку передбачається встановити компенсацію малозабезпеченим віком 70−75 років. Потім підвищити виплати тим, хто в 60 років вийшов на пенсію і більше не працює. Про це йдеться в проекті постанови Кабміну, винесеному на громадське обговорення.

Автори проекту пропонують встановити нові компенсації пенсіонерам 70−75 років з 1 жовтня 2022 року. Додаткова виплата повинна скласти спочатку 300 гривень на місяць, щорічно в березні її переглядатимуть і індексуватимуть. Вже підраховано, що компенсацію доведеться платити півтора мільйонам пенсіонерів.

Мінімальну пенсію для осіб 60−70 років планується з 1 грудня 2022 року довести до 2500 гривень. Це стосуватиметься пенсіонерів зі страховим стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Мінімальну страхову пенсію для 70-річних передбачається встановити на рівні 3000 гривень. Знову-таки згадану суму зможуть отримувати пенсіонери, які мають страховий стаж 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки).

Документ повинен вступити в силу з 1 жовтня 2022 року. Поки проект на стадії обговорення, і до 17 серпня можна направляти свої побажання авторам — Федерації профспілок України.

Нагадаємо, до 2024 року передбачається кілька разів підвищити мінімальну пенсію за віком. Це передбачено бюджетною резолюцією і втілиться в життя, якщо бюджет буде затверджено.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

450

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter