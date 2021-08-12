26.75 / 26.90 31.35 / 31.50
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Пенсіонерам в Україні виплатять компенсацію: кому, коли і скільки

8:09 12 серпня 2021
пенсіонери

Після призначення з 1 жовтня 2021 роки додаткових виплат особам старше 75 років, планується поступово охопити цією програмою і більш «молодих» пенсіонерів. Спочатку передбачається встановити компенсацію малозабезпеченим віком 70−75 років. Потім підвищити виплати тим, хто в 60 років вийшов на пенсію і більше не працює. Про це йдеться в проекті постанови Кабміну, винесеному на громадське обговорення.

Автори проекту пропонують встановити нові компенсації пенсіонерам 70−75 років з 1 жовтня 2022 року. Додаткова виплата повинна скласти спочатку 300 гривень на місяць, щорічно в березні її переглядатимуть і індексуватимуть. Вже підраховано, що компенсацію доведеться платити півтора мільйонам пенсіонерів.

Мінімальну пенсію для осіб 60−70 років планується з 1 грудня 2022 року довести до 2500 гривень. Це стосуватиметься пенсіонерів зі страховим стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Мінімальну страхову пенсію для 70-річних передбачається встановити на рівні 3000 гривень. Знову-таки згадану суму зможуть отримувати пенсіонери, які мають страховий стаж 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки).

Документ повинен вступити в силу з 1 жовтня 2022 року. Поки проект на стадії обговорення, і до 17 серпня можна направляти свої побажання авторам — Федерації профспілок України.

Нагадаємо, до 2024 року передбачається кілька разів підвищити мінімальну пенсію за віком. Це передбачено бюджетною резолюцією і втілиться в життя, якщо бюджет буде затверджено.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

450

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Спека

В Україну йде 40-градусна спека: синоптикиня назвала дату

Після розриву з Дзідзьо нарешті збулася мрія Славії

Після розриву з Дзідзьо нарешті збулася мрія Славії

Коляска

Страховий стаж українцям будуть рахувати по-новому: всі деталі

пенсіонери

Пенсіонерам в Україні виплатять компенсацію: кому, коли і скільки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.