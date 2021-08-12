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В Україні змінили порядок підтвердження трудового стажу для отримання пенсії: кого це стосується

9:13 12 серпня 2021
пенсіонер

Поки у Мінсоцполітики заявляють, що максимально можливі пенсійні виплати повинні отримувати громадяни з повною стажем, а на пенсію на рівні прожиткового мінімуму можуть претендувати люди з мінімальним стажем від 5 років, у Кабміні придумали, як підтвердити трудовий стаж людей, які перебували у місцях позбавлення або обмеження свободи.

Це стосується тих, у яких немає відповідних документів — ні від МВС, ні від інших правоохоронних органів, зокрема, довідки з суду або прокуратури. Також повинна бути довідка про відрахування до Пенсійного фонду.

В уряді вирішили, що час, проведений за гратами або ж на примусовому лікуванні зарахують до стажу, якщо це буде встановлено у судовому порядку.

Нагадаємо, що у Кабміні планують поступово розширити список категорій пенсіонерів, які отримують доплати. Після того, як цієї осені додаткові виплати отримають люди у віці старше 75 років, наступного року цією програмою планують охопити пенсіонерів у віці 70−75 років, а згодом й тих, хто вийшов на пенсію у 60 років і більше не працював.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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