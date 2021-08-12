Нові правила фінмоніторингу: як працюють та з якими проблемами стикаються українці

З 28 квітня 2020 року в Україні почали діяти нові правила фінансового моніторингу. З цієї дати під пильною увагою фінансових установ опинилися:

операції з готівкою;

операції, які є нетиповими для клієнтів;

операції на суми від 400 тисяч гривень (примітно, що раніше ця сума становила 150 тисяч гривень);

перекази, що здійснюються за участю фізичних осіб, що грають провідну роль в житті країни (в їх числі чиновники, народні депутати та ін.);

операції підприємців, які відкрили ФОП менш, ніж 3 місяці тому, а також юридичних осіб.

Також підозри у банку можуть виникнути, якщо клієнт при оформленні карти вказав фінансове становище, яке є значно нижчим, ніж сума переказу.

Якщо банку здасться, що його клієнт здійснює правопорушення, переводячи кошти, походження яких здається підозрілим, фінустанова має право заблокувати і зупинити операцію клієнта на дві доби, протягом яких він повинен буде пояснити походження коштів і надати відповідні документи.

Разом з тим, нагадує ресурс 24tv.ua, вимоги щодо ідентифікації походження коштів не діють: при переказі коштів за покупку товарів в інтернет-магазині, сплату податків, комунальних послуг, штрафів та страхових внесків.

Застосування нових норм може призвести до проблем навіть для законослухняних громадян. Так при спробі здійснити транзакцію вам можуть зателефонувати з банку і попросити в телефонному режимі підтвердити операцію. Така ситуація сталася з журналісткою 24 каналу, коли їй потрібно було перевести на картку знайомого 3 тисячі гривень. Коли ж наступного разу дівчина вирішила перевести понад 20 тисяч гривень, їй знову зателефонували з банку, однак цього разу здійснити операцію однією транзакцією не вдалося і суму переказу довелося розділити на менші.

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні стартує так звана «податкова амністія» — людям, які захочуть легалізувати свої доходи, з яких не було сплачено податки, запропонують вирішити ці питання через механізм одноразової (спеціального) добровільного декларування. Які санкції застосовуватимуть до тих, хто не скористається податковою амністією, в ексклюзивному коментарі «ФАКТАМ» пояснив адвокат, керуючий партнер АО «Місечко та Партнери» Володимир Місечко.

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