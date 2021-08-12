Відомий банк визнали неплатоспроможним: чи повернуть гроші клієнтам

Нацбанк відніс до категорії неплатоспроможних банк «Земельний капітал» (Дніпро), 94,4% акцій якого належать екс-міністру вугільної промисловості Віктору Тополову. Рішення прийнято у зв'язку з невиконанням банком зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів. Про це повідомив Нацбанк .

Станом на 1 червня 2021 року за розміром загальних активів банк займав 63 місце (909,983 млн грн.) серед 73 банків, що діяли в країні.

Фонд гарантування вкладів вже ввів в банк тимчасову адміністрацію — терміном на 1 місяць (з 12 серпня 2021 по 11 вересня 2021 включно). Таким чином, вкладники, розмір вкладів яких не перевищує гарантовану Фондом суму в 200 тис.грн., отримають свої кошти в повному обсязі (а це близько 70% вкладників банку).

Клієнти з великими обсягами вкладів отримають відшкодування в межах суми, яку гарантує Фонд, а решта може бути повернута після продажу майна фінустанови.

Загальна сума виплат гарантованої суми вкладникам станом на 1 липня 2021 року оцінювалася в 435,8 млн грн (92% від загальної суми вкладів фізосіб).

Нагадаємо, в квітні Фонд гарантування вкладів відзвітував про завершення ліквідаційної процедури «Всеукраїнського банку розвитку», що належав синові побіжного президента Віктора Януковича. А в кінці червня народні депутати проголосували зміни в законодавстві щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку і задоволення вимог кредиторів цих банків. Так, було врегульовано питання подачі цивільного позову в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку.

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