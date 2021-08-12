Доплати за «віковою лінійкою»: коли підвищать пенсії 65-річним
Міністерство соціальної політики анонсувало проведення подвійного підвищення пенсій у жовтні: для 75-літніх, а також за мінімальною гарантією для людей від 65-років.
Одночасно планується продовжити доплати за «віковою лінійкою», повідомила в ефірі UA: Перший міністр соціальної політики Марина Лазебна.
«У цьому році ще є два запланованих підвищення: у жовтні — для 75-літніх і з 1 грудня — у зв'язку з мінімальною зарплатою — підвищується мінімальна гарантія для людей від 65-років. У нас буде вже 2600, тобто 40% від 6500 гривень. Тому в кінці року ми побачимо, як виросте середня пенсія», — сказала чиновниця, додавши, що сьогодні середня пенсія в Україні складає 3700 грн, а до кінця року вона може сягнути позначки у 3900 гривень.
Пані міністр нагадала, що у 2020 році в Україні була започаткована так звана «вікова лінійка» адресних соціальних допомог пенсіонерам. Кожному пенсіонеру, який має вік 80+, додали до пенсії по 500 гривень.
У 2021 році з 1 жовтня будуть започатковані доплати тим, кому від 75 до 80 років.
«На майбутнє — на наступний рік я хочу, щоб ця „вікова лінійка“ була продовжена і вже ми подбали про 70-літніх людей», — зазначила чиновниця.
До того ж з наступного року доплати будуть індексуватися.
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