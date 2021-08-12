Шкідливі звички по захмарній ціні: в Україні істотно подорожчали сигарети і пиво

В Україні з початку року (січень-липень) істотно подорожчали сигарети преміум-класу — на 8,9% до 63,1 гривні за пачку, пиво — на 7,3% до 18,8 гривні за пляшку, а вино вітчизняного виробництва — на 4,9% до 69,5 гривень за пляшку 0,75 літра. Про це свідчать оприлюднені дані Держстату .

Якщо ж порівняти ціни липня 2021 року зі липнем 2020 року, то пиво українського виробництва піднялося в ціні в середньому на 6,6% (до 18,77 грн за 0,5 л), а вина столові — на 3,6% (до 69,52 грн за 0,75 л). При цьому зростання цін на горілку було незначним і склав 1,3% (0,5 л подорожчали до 93,61 грн).

Сигарети з фільтром українських марок в липні 2021 року в середньому по Україні продавалися по 48,27 грн за пачку (20 штук), що на 19,4% дорожче, ніж роком раніше, без фільтра — по 43,49 грн за пачку, т. Е. на 20,5% дорожче.

Нагадаємо, споживчі ціни в липні 2021 року проти червня 2021 року збільшилися на 0,1%, а за січень-липень 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція склала 8,5%.

Різке подорожчання пива і сигарет було зафіксовано і в червні 2021 року до червня 2020 року.

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