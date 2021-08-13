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Гроші

В Україні ціна на моркву, буряк і соняшникову олію б'є всі рекорди

12:10 13 серпня 2021
В Україні ціна морква, буряк і соняшникову олію б&#39;є всі рекорди

Овочі, соняшникова олія і цукор стали одними з лідерів подорожчання в липні 2021 року в порівнянні з липнем 2020 роки (після пива і сигарет). Як свідчать дані Державної служби статистики, морква подорожчала відразу на 195,5%, соняшникова олія — на 79%, а цукор — на 83,5%.

У порівнянні з груднем 2020 року найбільше зросли в ціні овочі «борщового набору» — буряк (на 180,5%; до 15,1 грн за кг), цибуля — на 124,4% (до 11,5 грн), капуста — на 52,5% (до 7,3 грн).

Подешевшали за період тільки яйця — на 19,5% (до 22,1 грн за десяток), однак такий тренд не залагодить подорожчання цього ж продукту в 2020 році (склало 30,4%).

Раніше експерт пояснив, чим пояснюється різке подорожчання олії в Україні, і коли можна очікувати зниження ціни.

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