Декретна відпустка для ФОПа: тривалість та сума основних та додаткових виплат

В Україні, де цього літа Кабмін схвалив законопроект про зміни до Податкового кодексу, які не стосуються приватних осіб-підприємців, жінки — ФОП, які сплачують мінімальний ЄСВ, можуть розраховувати також на мінімальні виплати, пов'язані з декретом.

Як повідомляє 24tv.ua, більшість ФОП платять по 1320 гривень на місяць. Так що жінка, яка піде у декрет до 1 грудня 2021 року, може розраховувати 24 835 гривень — на весь період декрету. Ті, хто піде у декрет пізніше, отримають 26 906 гривень. Ці суми вони отримують на картку одним платежем.

При цьому ФОП 1 і 2 групи на час декрету не платять ЄСВ, а ФОП 3 групи не повинні його сплачувати, якщо у них немає доходу.

Допологову відпустку можна брати на 32-му тижні вагітності. Після пологів жінці оплачують ще 56 днів відпустки. Так що у декретній відпустці вона може знаходиться 126 днів. Якщо ж у неї народжується двійня або більше, то післяпологова відпустка триває 70 днів. Це ж правило поширюється на тих, у кого були важкі пологи та ускладнення. При цьому декретну відпустку зараховують до трудового стажу.

Також жінкам виплачують фінансову допомогу при народженні дитини — 41 280 гривень. З них понад 10 тисяч гривень виплачуються відразу, а решта суми — по 860 гривень на місяць — протягом трьох років.

Жінці-підприємцю, щоб оформити декрет, спочатку слід отримати у лікаря підтвердження непрацездатності — лікарняний лист оформляють вже з 30-го тижня вагітності. Далі слід заповнити заяву з розрахунком суми декретних, отримати довідку про сплату ЄСВ за останній рік. Відзначається, що жінки, які накопичили заборгованість по ЄСВ, на виплати можуть не розраховувати.

Далі відкривається ФОП-рахунок в банку, куди будуть перераховуватися гроші. Всі документи, а також паспорт, податковий номер, виписку з Єдиного держреєстру слід надати до Фонду соцстрахування і тимчасової непрацездатності.

Як і інші жінки, ФОПи отримують у пологових будинках бебі-бокс — набір речей для дитини, вартість якого на даний момент складає трохи більше 6 тисяч гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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