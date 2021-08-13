Тарифи на світло для населення суттєво зростуть: що не так з рішенням Кабміну

Після того, як уряд вирішив з 1 жовтня 2021 року встановити нові тарифи на світло — по 1,44 грн за кВт \ год при споживанні до 250 кВт \ год і по 1,68 грн при споживанні понад 250 кВт \ год — українці все одно платитимуть за «світло» більше, ніж до грудня 2020 року.

Свої розрахунки у мережу виклав економічний експерт Віктор Скаршевський, зазначивши, що якщо раніше українці платили по 342 грн за 250 кВт \ год, то після 1 жовтня це буде 360 грн.

«До 31 грудня 2020 (до скасування пільгового тарифу на перші 100 кВт \ год) населення платило 342 грн. 90 коп / кВт * 100 кВт\год + 1,68 грн / кВт \ год * 150 кВт\год = 342 грн / місяць.

З 1 жовтня 2021, після анонсованого зниження тарифів, населення за 250 кВт \ год платить 360 грн. 1,44 грн / кВт \ год * 250 кВт \ год = 360 грн / місяць", — пише експерт і додає, що щомісячна оплата населенням за електроенергію за перші 250 кВт год, після ''зменшення'' збільшится на 18 грн / місяць або на плюс 5,3% у порівнянні з 2020 роком.

Раніше НБУ в своєму інфляційному звіті стверджував, що у 2022 — 2023 роках темпи зростання цін на електроенергію будуть одними з найвищих серед компонентів інфляції через приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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