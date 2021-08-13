Захмарні ціни і тарифи на «комуналку»: де в Україні жити дорого

В Україні триває стрімке подорожчання основних продуктів харчування. А судячи з нових даних Держстату України, в країні зафіксували і зростання тарифів на послуги ЖКГ — на 9,7%.

Однак тарифне подорожчання було нерівномірним — в липні 2021 року найважче доводилося жителям Херсонської та Полтавської областей, адже саме в цих регіонах тарифи на житлово-комунальні послуги збільшилися на 24,4% і 21,2% відповідно. Не набагато відстала і Кіровоградська область, де зростання тарифів оцінюється в 16,4%.

А ось мінімальне зростання тарифів — 5,4% - зафіксували у Вінницькій області.

Що стосується цін на продукти харчування, то тут в лідерах опинилися Київ (зростання цін склало 10,7%), Сумська (10,4%) і Черкаська (9,9%) області.

Відзначимо, що в цілому по Україні в липні в порівнянні з груднем 2020 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 8,6%.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні знову зростуть тарифи на електроенергію — але незважаючи на рішення уряду диференціювати тарифи залежно від обсягу споживання — українці все одно будуть платити за «світло» більше, ніж до грудня 2020 року.

Фото facebook.com/novosti.kr.ua/

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