Система накопичувальних пенсій може запрацювати в Україні з 2023 року, але за однієї умови, — Лазебна

Накопичувальна пенсійна система в Україні може запрацювати вже в 2023—2024 роках — для цього Верховна Рада повинна проголосувати закон у 2021 році. Про це в ефірі Суспільного заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

«Ми працюємо з депутатами, щоб все ж таки закон знайшов своє місце у роботі парламенту і був прийнятий. Після його прийняття півтора року готується підзаконна база, інфраструктура. І якщо буде прийнятий у 2021 році, то перші внески підуть у 2024. Попрацюємо краще — можуть піти у 2023 на рахунки всіх людей, які працюють в Україні», — сказала вона.

Міністерка зазначила, що перехід на накопичувальну систему буде обов'язковим для найманих працівників, але для деяких категорій він може стати добровільним.

«Накопичувальна пенсія — це моя власна пенсія. Я бачу свій рахунок, я їм розпоряджаюся, я контролюю і власне я керую сама своїм майбутнім пенсійним накопиченням», — підкреслила Лазебна.

Нагадаємо, введення накопичувальної системи може збільшити пенсії вдвічі. Вже стало відомо, на кому перевірять цю новацію.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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