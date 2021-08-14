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До 2025 року пенсії в Україні підвищуватимуть двічі на рік: коли і наскільки

14:29 14 серпня 2021
Пенсіонерка

До кінця 2021 року в Україні відбудуться два підвищення пенсій, така тенденція збережеться до 2025 року.

Найближче підвищення пенсій — 1 жовтня 2021 року. З цієї дати пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, очікують також доплати.

Черговий етап підвищення виплат -1 грудня. Мінімальна пенсійна виплата збільшиться з 1854 грн до 1934 грн. До 2600 грн зросте також мінімальна пенсія 65-річним особам з повним трудовим стажем — це пов'язано із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн.

Подальший план щодо підвищення мінімальної пенсії за віком викладений в бюджетній декларації на 2022−2024 роки:

• з 1 липня 2022 року — до 2027 грн;
• з 1 грудня 2022 року — до 2093 грн;
• з 1 липня 2023 року — до 2193 грн;
• з 1 грудня 2023 року — до 2246 грн;
• з 1 липня 2024 року — до 2354 грн;
• з 1 грудня 2024 — до 2403 грн.

Раніше повідомлялося, що з 2023 року в Україні вже може почати діяти система накопичувальних пенсій.

Нагадаємо, українцям пояснили, що впливає на розмір пенсії.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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