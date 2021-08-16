Середня пенсія в Україні може вирости до кінця року: міністр назвала суму

Середній розмір пенсії в Україні в даний час складає 3700 гривень, але до кінця року вона може вирости на 200 гривень. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«У мене є графік, я за цим стежу … До кінця року, можливо, буде 3900 гривень середня пенсія», — сказала міністр.

Раніше стало відомо про три етапи підвищення пенсійних виплат у 2021 році. Крім перерахунку пенсій, пов'язаних з підвищенням прожиткового мінімуму, запланованим на 1 грудня поточного року, восени доплати отримає ще одна категорія пенсіонерів — що досягли віку 70+.

Також 1 грудня з 6 тисяч до 6,5 тисячі зросте мінімальна заробітна плата. Це спричинить за собою перерахунок пенсій вже для осіб у віці 65 років.

Раніше міністр Лазебна розповіла, як на виплату пенсій в Україні вплине впровадження соціальних послуг в електронній формі та чому вже зараз майбутнім пенсіонерам варто потурбуватися про відкриття власного електронного кабінету на порталі Пенсійного фонду

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