До 30-річчя незалежності України Нацбанк випустить монету номіналом 250 гривень: як вона виглядає

Національний банк анонсував введення в обіг серії з чотирьох пам'ятних та інвестиційних золотих і срібних монет, яка присвячена 30-річчю незалежності України.

Серія включає в себе монети номіналом 5 грн із нейзильберу (випущена тиражем в 50 тис. шт), 10 гривень — зі срібла (прикрашена кольоровою емаллю, тамподруком; тиражем 3 000 шт), 50 гривень — зі срібла (прикрашена локальною позолотою; тиражем 500 шт) і 250 гривень — з золота (тиражем до 400 шт).

золота монета

Монети з нейзильберу знаходяться в обігу з 10 серпня, монети з дорогоцінних металів надійдуть на ринок 17 серпня, повідомляє прес-служба НБУ.

Нагадаємо, День незалежності 2021 українці святкуватимуть чотири дні. А в Києві до свята передбачені персональні виплати особам з особливими заслугами перед державою. Крім того, за програмою «Турбота» виплатять матеріальну допомогу найбільш малозабезпеченим киянам.

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