Газовий лічильник у квартирі: чиїм коштом встановлюється та як отримати компенсацію

Останнім часом в Європі стрімко зростає вартість природного газу. І хоча переважна більшість українців автоматично була переведена на річний газовий тариф, що діє до 1 травня 2022 року, блакитне паливо дорожчає і в Україні. А за ним неминуче будуть зростати тарифи на житлово-комунальні послуги. В цих умовах досі залишається невирішеним питання обліку блакитного палива, тобто встановлення індивідуальних газових лічильників в кожну квартиру. Нещодавно Верховна Рада вчергове продовжила кінцевий термін встановлення лічильників побутовим споживачам природного газу до 1 січня 2023 року. Після цієї дати до громадян, які не встановлять лічильники, можуть бути застосовані штрафні санкції. Але наскільки це справедливо? Адже згідно з законом обов’язок забезпечити населення газовими лічильниками покладено на постачальників блакитного палива.

Варто нагадати, що, згідно з Законом «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», встановлення лічильників газу контролює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Цим законом передбачене безплатне для споживачів установлення газових лічильників силами та коштом газової компанії. Але насправді ще дуже багато домогосподарств не мають приладів обліку газу.

За інформацією НКРЕКП, станом на 1 січня 2021 року загальний відсоток комерційного обліку природного газу, що використовується населенням, загалом по Україні склав 92%. За останні три роки відсоток комерційного обліку природного газу, що використовується населенням, збільшився з 87% до 92%, зокрема:

* обліком від 95% до 100% забезпечено споживачів у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Житомирській, Закарпатській, Київській (крім м. Київ), Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській

областях; * обліком від 80% до 95% забезпечено споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській (крім м. Харків) та Черкаській областях; • обліком менш як 80% забезпечено споживачів у Донецькій області, а також у Києві та Харкові.

Інвестиційними програмами операторів ГРМ на 2021 рік передбачено заходи зі встановлення 162 тисяч індивідуальних лічильників газу населенню на загальну суму близько 369,81 млн грн (без ПДВ). Однак насправді пристроями треба обладнати ще близько 3 млн домогосподарств по всій країні.

Здавалося б, громадяни мають бути зацікавлені у встановленні лічильників, тим більш що витрати на це їм повинні компенсувати. Але не все так просто.

Нагадаємо, що згідно з законом «побутові споживачі природного газу — фізичні особи (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат коштами, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу. Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів природного газу — фізичних осіб (населення) встановлюються Кабінетом Міністрів України». І саме тут виникає проблема, бо уряд вже декілька років не може розробити та затвердити цей порядок компенсації витрат.

Як повідомив «ФАКТАМ» представник газової компанії, в цих умовах громадянин може отримати відшкодування за лічильник тільки через суд. Адже навіть якщо компанія готова відшкодувати громадянину кошти, порядку проведення цієї фінансової операції просто немає.

У середньому вартість лічильника становить від 4−5 до 9 тисяч гривень. Щоб окупити витрати за самостійне придбання індивідуального лічильника, домогосподарству шляхом економії потрібно приблизно 6−7 років.

Ще одною перепоною на шляху повного забезпечення населення лічильниками газу, за словами представника газової компанії, є затверджені Кабміном норми споживання газу. Норми для побутових споживачів при відсутності лічильників газу є заниженими та не відповідають фактичному споживанню. Вони позбавляють споживачів стимулу встановлювати лічильники. Адже кожен розуміє, що він споживає більше за заявлену норму. Наприклад, для громадян, які використовують газ лише для приготування їжі, діє норма 3,28 куб. м. Тим самим уряд країни позбавляє споживачів будь-яких стимулів щодо заощаджування енергоресурсів та встановлювання приладів обліку газу, вважають постачальники.

Таким чином, у громадян, які ще не обладнали своє помешкання газовим лічильником, є майже півтора року, щоб розв'язати проблему або коштом постачальника газу, або за власні гроші, щоб потім вимагати компенсацію.

Варто нагадати, що з 1 жовтня 2021 року уряд затвердив нові тарифи на електроенергію для населення — по 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт-год чи по 1,68 грн за споживання понад 250 кВт-год. Хоча українці все одно платитимуть за «світло» більше, ніж до грудня 2020 року.

Фото з сайту focus.ua

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter