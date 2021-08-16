Українським пенсіонерам розширять адресні доплати: в Кабміні пояснили, кому й коли чекати збільшених виплат

Мінсоцполітики підготувало проєкт постанови про розширення програми адресних доплат до стандартних пенсійних виплат для деяких категорій пенсіонерів.



В документі йдеться, що для вікової категорії 70−75 років додаткові виплати почнуться у 2022 році, за умови, що відповідне фінансування буде передбачено держбюджетом-2022.



Доплати отримають 1,5 мільйона пенсіонерів.



При цьому документом пропонується:

- підвищення з 1 січня пенсій людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

- індексація з 1 березня страхових пенсій для близько 10 млн пенсіонерів і компенсаційних виплат для пенсіонерів старших за 80 років та для пенсіонерів у віці від 75 років до 80 років;

- перерахунок з 1 липня та з 1 грудня пенсійних виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

- перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв'язку з прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.



З початку жовтня 2022 року передбачається виплачувати щомісячну компенсацію у розмірі 300 грн особам, яким виповнилося 70 років. Обов'язкова умова: пенсія таких осіб з урахуванням всіх надбавок, підвищень і різного виду держдопомоги не дотягує до розміру середньої зарплати за 2020 рік (10 340 грн). При дотриманні цієї умови доплата буде виплачуватися до досягнення особою 75 років.

Починаючи з 2023 року зазначену виплату пропонується щорічно індексувати з 1 березня. В уряді вже порахували, що таку доплату отримуватимуть 1,5 млн пенсіонерів.



Крім того, в Кабміні мають намір встановити мінімальну пенсію у розмірі 3000 грн особам у віці 70 років і більше (якщо у людини пенсія менше, то їй буде покладатися доплата до зазначеного рівня). Обов'язкова умова: наявність страхового стажу не менше 35 років у чоловіків, і не менше 30 років у жінок. У тому випадку, якщо страховий стаж менше, буде застосовуватися пропорційний розрахунок, виходячи з розміру пенсійної виплати 3000 грн.



Громадянам у віці 80 років і більше буде встановлена мінімальна пенсія у розмірі 2500 гривень. Обов'язковою умовою її отримання є наявність страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.



Також з початку жовтня буде встановлена мінімальна пенсія в розмірі 2600 грн особам у віці від 70 до 80 років. Обов'язкова умова: наявність страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.



З 1 грудня 2022 року передбачається встановити мінімальну пенсію у розмірі 2500 грн особам у віці від 60 до 70 років. Обов'язкова умова: наявність страхового стажу не менше 35 років у чоловіків і не менше 30 років у жінок. В такій ситуації теж буде застосовуватися пропорційний розрахунок, якщо страхового стажу не вистачає (виходячи з розміру 2500 грн).



А з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року планується встановити підвищення до пенсії в розмірі 14% від належного розміру пенсійної виплати для жінок, які в 2022 році йдуть на заслужений відпочинок при досягненні 60 років.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Мінсоцполітики вважають, що вже через 20−30 років коефіцієнт заміщення зарплати пенсією складе не 30% заробітку, як зараз, а всього близько 20%. Імовірно, у 2050 році в Україні буде 9,7 мільйона осіб, за яких сплачуються внески до Пенсійного фонду України, і 11,7 мільйона пенсіонерів, яких необхідно утримувати.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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