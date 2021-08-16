Активісти під НБУ вимагали зупинити діяльність Globalmoney в ОРДЛО та РФ, — ЗМІ

Припинити співпрацю платіжної системи Globalmoney з фінустановами РФ та надання послуг на непідконтрольних Україні територіях вимагали ветерани АТО-ООС під стінами НБУ та офісом Globalmoney у БЦ «Ренесанс», йдеться у сюжеті телеканалу «24».

«За інформацією активістів, компанією управляють з Москви, і вона, всупереч законодавству, обслуговує російський бізнес, що перебуває під санкціями РНБО. А також допомагає терористам з непідконтрольних територій переводити у готівку рублі зі своїх електронних гаманців. Саму компанію протестувальники пов’язують із сім’єю Януковича», — зазначається у сюжеті.

За словами голови ветеранської ГО «Вибачте, що живі» Данила Турчина, акція спрямована проти компанії Globalmoney.

«Тому що ця компанія, безперечно, є власністю сім’ї Януковича. Сліди підставних осіб ведуть до колишнього міністра фінансів часів Януковича. Вони відкрито співпрацюють з банком ВТБ, з різними російськими банками, які знаходяться під санкціями РНБО. І це недопустимо. Це є бізнес на крові», — заявив він.

Як зазначається у сюжеті телеканалу «24», активісти пікетували також один із столичних бізнес-центрів, де знаходиться офіс Globalmoney. Ветерани закликали СБУ та НБУ розслідувати діяльність платіжної системи в ОРДЛО та РФ та припинити її незаконну діяльність.

«Щодо російського бізнесу, який працює на території України, ми розраховуємо, що СБУ почне розслідувати справу по Globalmoney. Також хотілося б, щоб ця система й російський бізнес взагалі були заборонені в Україні», — заявив інший учасник акції, ветеран АТО Олександр Вельмас.

Нагадаємо, 27 липня ЗМІ оприлюднили інформацію стосовно сторінки Global24 (електронний гаманець системи Globalmoney) у російській мережі «Вконтакте», яка заборонена в Україні, з символікою компанії й наповненою новинами компанії. На сторінці також діяла підтримка користувачів. Після розголосу у ЗМІ сторінку було видалено.

16

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter