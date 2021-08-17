На картку або через листоношу: в ПФУ зробили важливе уточнення щодо отримання пенсій з 1 вересня

Масового переводу одержувачів пенсій на обслуговування у банки, якого так побоювалися деякі українські пенсіонери, з 1 вересня 2021 року не буде. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

У відомстві уточнили, що згідно зі статтею 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» є два способи виплати пенсії:

- за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера у межах України організаціями, які здійснюють виплату і доставку пенсій,

- через установи банків.

Пенсію з доставкою за місцем фактичного проживання пенсіонера виплачує національний оператор поштового зв'язку — акціонерне товариство «Укрпошта».

Уповноваженими на виплату пенсій є 44 банки, перелік яких публікувався раніше.

Пенсіонер самостійно вибирає спосіб виплати пенсії, а зміна способу виплати проводиться на підставі особистої заяви одержувача соцвиплати.

Таким чином, пенсіонери й після 1 вересня за бажанням продовжать отримувати пенсії через «Укрпошту» з доставкою додому або в поштових відділеннях. Йдеться про всіх бажаючих, незалежно від віку та стану здоров'я.

Оплату послуг доставки пенсій буде проводити Пенсійний фонд України.

Водночас в Україні вирішили провести конкурс, в результаті якого відібрати організації для доставки пенсій та грошової допомоги за місцем проживання пенсіонерів.

Ці організації будуть надавати послуги доставки пенсій за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України з 1 січня 2023 року. До цього часу збережеться порядок отримання соцвиплат через банки та «Укрпошту».

Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму відбуватиметься поступово, без тиску та примусу.



Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

201

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter