Нові тарифи на електроенергію: хто зможе платити менше

В Україні з 1 жовтня набувають чинності нові тарифи на електроенергію, які затвердив Кабінет міністрів після відповідного засідання РНБО.

Попри те, що ціна електроенергії повинна зменшитися для більшості українців, в експертному середовищі таку зміну тарифу коментують неоднозначно. Про це в сюжеті ТСН.

Згідно зі статистикою, в Україні понад вісімдесят відсотків споживачів використовують менш як 250 кіловатів електроенергії на місяць, сплачуючи за них близько 300 гривень на місяць. Саме такі домогосподарства з 1 жовтня цього року будуть платити за електропостачання за зниженим тарифом — 1,44 грн за кіловат. Для тих, хто в цей ліміт не впишеться, ціна залишається незмінною — 1,68 за кіловат.

«Після введення в дію нових тарифів сім'я, яка використовують менш як 250 кіловатів електроенергії на місяць, зможе заощадити в середньому п'ятдесят гривень на місяць», — стверджують автори сюжету.

Водночас думки експертного середовища з приводу зменшення тарифу розділилися. Одні поділяють оптимізм чиновників й вважають, що Кабінет міністрів вніс величезний прорив в систему тарифоутворення.

«Кабінет міністрів змінив модель, за якою працює ринок електроенергії, на фактично європейську. Це певне регулювання, але воно не є безглуздим і нещадним», — вважає експерт енергоринку Олександр Харченко.

Інші ж кажуть, що нові тарифи не обґрунтовані і електрику продають нижче собівартості, а це в майбутньому, мовляв, призведе до проблем у виробників.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев відзначає, що для цього рішення немає техніко-економічного обґрунтування, ні рішення регуляторного впливу, немає таблиці узгодження, немає будь-яких документів, якими це рішення повинно супроводжуватися.

Глава профільного комітету Верховної Ради Андрій Герус запевняє, що зниження тарифів є економічно обґрунтованим і ніякої катастрофи з енергогенерувальними компаніями не відбудеться.

В обласних адміністраціях говорять, що істотних скарг з приводу зменшення тарифу від енергетиків не було. Як зазначила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, постачальники, з якими ведеться діалог, розуміють ситуацію і ніяких вимог до органів державної влади не пред'являють.

Нагадаємо, вже цієї осені виростуть тарифи на тепло і гарячу воду. Від цього найбільше постраждають ті українці, у кого ще залишилося централізоване водопостачання.

Детально про те, наскільки подорожчає газ, тепло, вода, в інтерв'ю «Фактам» розповів ексміністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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