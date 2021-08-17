Виплати перестали підвищувати: в якому разі краще повернутися до пенсії за віком

Якщо деякі категорії пенсіонерів почнуть отримувати додаткові виплати до пенсії вже у 2022 році, то інша частина українців, ті, хто оформив пенсію понад 20 років тому, зіткнулася з тим, що суми їхніх соцвиплат залишаються незмінними, тобто їхні пенсії перестали індексувати. Йдеться про спеціальні пенсії, зокрема, це стосується колишніх держслужбовців, пише «Пенсійний кур'єр».



Як приклад видання наводить лист мешканки Запоріжжя Єременко І.Ф.



«Чому при наявності 22 років держслужби мене без моєї заяви автоматично перевели на звичайну пенсію? Я пішла на пенсію у 2001 році, не працювала, мала 90% від зарплати. Зараз пенсію нараховують 60% від зарплати. А моя пенсія була б все одно більша, ніж нинішня. Чи можна відновити пенсію за старими нормами?» — питає вона.



Для відповіді на це питання видання звернулося до незалежного консультанта Сергія Коробкіна.



У своїй відповіді він звернув увагу на те, що пенсійні права держслужбовців останні роки дійсно істотно урізані. Спочатку їхні пенсії призначалися у розмірі до 90% від зарплати. Потім такі пенсії стали призначати у розмірі всього 60% від зарплати. А з 2016 року пенсії більшості держслужбовців почали призначати на загальних підставах. Тим, хто вийшов на пенсію за старими нормами, розміри пенсій не урізали, їх просто перестали підвищувати.



Зараз пенсії держслужбовцям не індексують і не перераховують, навіть якщо оклади на посадах держслужби збільшують. Згодом так вийшло, що багатьом держслужбовцям виявилося вже невигідно залишатися на своїй спеціальній пенсії. Тому таких людей переводять на звичайні пенсії за віком, які періодично підвищуються — і це часто вигідно для самих пенсіонерів.



«Згідно з прикінцевими положеннями нового Закону України „Про державну службу“ № 889-VIII від 10 грудня 2015 року, для осіб, які на день набрання чинності цього закону мали не менше 20 років держслужби, зберігається право на призначення пенсії за старим законом. Ви маєте право відмовитися від своєї нинішньої пенсії за віком і повернутися на пенсію, розраховану з урахуванням норм старого Закону України „Про державну службу“. Але, очевидно, що це невигідно. Інакше вас би не переводили на звичайну пенсію за віком», — пояснює консультант.



Нагадаємо, до кінця 2021 року в Україні пройде ще два підвищення пенсій.

«ФАКТИ» повідомляли про те, як українці отримуватимуть пенсії з 1 вересня 2021 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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