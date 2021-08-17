Другий рік в Україні спостерігається тенденція до відтоку інвестицій. На думку Європейської бізнес-асоціації, інвестиційна привабливість нашої країни погіршується в першу чергу через бюрократію, корупцію та кумівство. У такій ситуації інвестору відстояти в судах законні інтереси шансів мало. Один з недавніх прикладів — гучний бізнес-конфлікт навколо компанії «Агродім», про який йдеться в сюжеті програми «Подробиці».

Підприємство «Агродім» належало нардепу Валерію Давиденку, який загинув минулого року. Ще за життя він взяв у компанії Kernel кредит на 11 млн доларів. Згідно з угодою, в разі неповернення боргу управління «Агродомом» має перейти під крило кредитодавця. Так і сталося.

«У 2020 році з боку позичальника стався дефолт зі сплати відсотків, що призвело до зобов'язань дострокового погашення кредиту. Такі обставини мали наслідком припинення зобов'язання Kernel зі зворотного продажу частки на користь матері Валерія Давиденка», — йдеться в офіційній заяві компанії Kernel.

Однак зараз вдова й мати нардепа вирішили повернути собі управління компанією та звинувачують Kernel в нібито рейдерському захопленні. Вони розгорнули цілу інформкампанію, з їх подачі відкрито понад півсотні кримінальних справ щодо Kernel і його керівництва.

Втім, Давиденки не єдині зацікавлені особи. Згідно з даними з відкритих реєстрів, серед бенефіціарів до березня цього року значився Олександр Бедриківський, син колишнього заступника міністра внутрішніх справ Володимира Бедриківського (обіймав високі посади в МВС і ГПУ за часів Юрія Луценка), який досі працює у прокуратурі.

У сюжеті нагадали, посилаючись на дані журналістів-розслідувачів видання «Апостроф», що саме Бедриківський-старший ще за життя Давиденка вклав у компанію «Агродім» 15 млн доларів, зробивши свого сина співзасновником. Частку сина Бедриківський-старший вже продав, але вплив на підприємство зберіг.

«Частку 12,5%, яка нібито належить матері покійного Давиденка, насправді теж має Бедриківський. Саме тому він вимагає від Kernel 10 млн дол., за старою звичкою вдається до шантажу, використовуючи родичів Давиденка, а також свої зв'язки у правоохоронних органах і судах», — пише «Апостроф».

Як відзначили в сюжеті журналісти «Інтера», Володимир Бедриківський — людина заможна. При цьому інформації про сина немає ні в його декларації, ні в інших відкритих джерелах. Журналісти намагалися зв'язатися з Бедриківським-молодшим, але їм ніхто не відповів.

«Продаж „Агродому“ компанії Kernel сім'я Давиденко намагалася оскаржити через Антимонопольний комітет. У розгляді заяви їм відмовили через відсутність доказових документів на управління. Однак розвиток конфлікту триває в судах. Чи будуть їхні рішення справедливими за умов ймовірного впливу чиновників і прокурорів, які мають свій бізнес-інтерес?» — задають журналісти питання в сюжеті.

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